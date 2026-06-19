Czułości Roxie i Kevina. Tak świętowali wydanie nowej płyty

Roksana Węgiel-Mglej oraz jej mąż Kevin uchodzą obecnie za jedno z najbardziej zgranych małżeństw w krajowym przemyśle rozrywkowym. Ich relacja początkowo budziła pewne kontrowersje, a nawet najbliższa rodzina wokalistki podchodziła do tego związku ze sporym dystansem, jednak z czasem oboje udowodnili powagę swoich uczuć. Obecnie, dwa lata po zawarciu związku małżeńskiego, para skupia się na budowie wspólnego domu oraz intensywnej pracy w studiu muzycznym. Rezultatem tych działań jest premierowy album wokalistki o tytule "Błękit". Wśród nowych kompozycji pojawiła się między innymi piosenka poruszająca temat przemijania, do której napisania bodźcem stały się losy dziadków Kevina Mgleja.

Roksana Węgiel promuje album "Błękit" w Warszawie

W przeddzień debiutu krążka "Błękit" artystka przygotowała specjalny event w sercu stolicy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie rodziny, znajomi oraz współpracownicy z branży. Piosenkarka zaprezentowała zgromadzonym wszystkie utwory z nowej płyty w wykonaniach na żywo, a po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas na dzielenie tortu i rozmowy z prasą. Główna bohaterka wieczoru przez cały czas mogła liczyć na ogromne wsparcie swojego męża, z którym chętnie stawała przed obiektywami.

Kevin Mglej u boku Roksany Węgiel w nowej fryzurze

Za kulisami imprezy promującej wydawnictwo "Błękit" artystka oraz jej ukochany bez skrępowania okazywali sobie uczucia, przytulając się do pamiątkowych zdjęć. Uwagę mediów przykuł zupełnie odmieniony wizerunek męża piosenkarki. Podczas niedawnej transmisji na żywo u twórcy internetowego Łatwoganga tekściarz całkowicie zgolił głowę. Teraz jego krótka i powoli odrastająca fryzura sprawia, że pod względem wizualnym przypomina on nieco słynnego rapera Eminema.

Wywiad Roksana Wegiel