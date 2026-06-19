Naukowcy mówią, że ten zapach ułatwia zasypianie. Nasyp do miski, dodaj 30 kropli i postaw na oknie. Zaśniesz jak dziecko, nawet w największe upały, a w domu będzie pięknie pachnieć

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-19 14:58

Zapachy mają ogromną moc, której często nie doceniamy. Aromaterapia ma szerokie zastosowanie i wpływa na nasze samopoczucie i poziom relaksu. Naukowcy wskazują, że ten zapach obniża poziom stresu i ułatwia zasypianie. Zrób domowy zapach do wnętrz i postaw na oknie, a będziesz spać jak dziecko.

Szklany dyfuzor zapachowy z czarnymi patyczkami stojący na drewnianym stoliku nocnym, obok wazon z białymi kwiatami. Scena relaksująca i sprzyjająca zasypianiu, jak opisano w artykule na naszym portalu, podkreślająca wpływ aromaterapii na samopoczucie i zdrowy sen.
Autor: New Africa/ Shutterstock
  • W obliczu narastającego stresu i powszechnych problemów ze snem, aromaterapia oferuje naturalne wsparcie dla skutecznej regeneracji organizmu.
  • Odkryj, jak starannie wybrane naturalne aromaty, potwierdzone badaniami, mogą znacząco poprawić jakość Twojego snu i wprowadzić głębokie wyciszenie.
  • Sprawdź, jak zaskakująco prosta metoda, którą możesz zastosować w domu, pomoże Ci wreszcie cieszyć się spokojnym i regenerującym wypoczynkiem każdej nocy.

Zapachy, które ułatwiają zasypianie. Dlaczego warto poznać aromaterapię?

Obecny świat to jeden wielki wyścig. Naukowcy i lekarza podkreślają, że ludzie są przemęczeni i zestresowani. Media społecznościowe nakręcają spiralę nacisku na sukces. Przeglądać zdjęcia i filmiki osób, które rzekomo potrafią prowadzić firmę, dbać o swoje samopoczucie i jeszcze się rozwijać wprowadzają nas w poczucie bezradności. Nakręca to jeszcze większy stres. Specjaliści mówią, że wiele osób nie potrafi odpoczywać. W takiej sytuacji warto poznać proste, domowe sposoby, które ułatwiają nam regenerację i pomogą odzyskać balans. Jednym z takich pomocników może okazać się aromaterapia. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważne są w naszym życiu zapachy. Delikatne, przyjemne aromaty nie tylko kojarzą się z elegancją i pięknem, ale też wspomagają relaksację i koją napięcia. Wyciszają układ współczulny, który odpowiada za mobilizację organizmu w sytuacjach stresowych. Aromaterapia świetnie sprawdzi się jako pomoc w zasypianiu, zwłaszcza w czasie upałów, gdy organizmowi trudniej jest się wyciszyć i zasnąć.

Nasyp ten proszek do miski i dodaj 30 kropli tego. Przepis na domowy zapach, który ułatwi zasypianie

Naukowcy wskazali, że najlepszą temperaturą do zasypiania jest ta w przedziale 16-19 st. Celsjusza, a dla osób starszych - 20-25 st. Celsjusza. Latem mieszkania bardzo szybko się nagrzewają sprawiając, że w nocy temperatury są o wiele wyższe. Utrudnia to zasypianie i sprawia, że często się wybudzamy. W czasie upałów warto zadbać o skuteczne sposoby obniżające temperaturę w pomieszczeniu. To między innymi wentylatory, wieszanie mokrych zasłon, czy wietrzenie pokoju nocą, gdy słońce zachodzi.

Świetnym dodatkiem może okazać się również aromaterapia. Delikatne, naturalne zapachy będą wpływać na nasz organizm i go wyciszać, co ułatwi zasypianie, nawet w mniej sprzyjających warunkach. Naukowcy wskazali, że jednymi z najlepszych zapachów na sen jest lawenda oraz olejek z drzewa sandałowego. Badania wskazują, że aromaty lawendy obniżają ciśnienie krwi i są w stanie wydłużyć głęboką fazę snu. Z kolei drzewo sandałowe swoim ciepłym, drzewnym aromatem redukuje stres i wprowadza relaksacyjną atmosferę.

Jak zrobić domowy zapach do wnętrz z lawendą i olejkiem drzewa sandałowego? Przygotuj dużą szklaną miskę. Nasyp do niej sofy oczyszczonej, tak aby wypełnia 3/4 objętości miski. Soda oczyszczona stanowi przewodnik zapachów. Dzięki tej aromaty będą stopniowo uwalniane do powietrza. Do miski z sodą wlej kilkadziesiąt kropel olejku lawendowego oraz olejku drzewa sandałowego. Oba te olejki są bardzo tanie. Kosztuje około 20 zł za buteleczkę i kupisz je w drogeriach lub sklepach zielarskich. Tak przygotowany zapach postaw na oknie i gotowe. Jeżeli zasypiasz przy otwartym oknie lub balkonie możesz pozostawić miskę w drzwiach okiennych. W ten sposób delikatny wiatr z zewnątrz będzie jeszcze lepiej rozprowadzać aromat po całym wnętrzu.

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