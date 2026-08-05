Relacje z mamą w ciąży bywają trudne. Sprawdź jak reagować na nieproszone rady

Jak pokazują badania z czasopisma International Journal of Environmental Research and Public Health, czas ciąży całkowicie przebudowuje dotychczasową relację córki z jej własną matką

Skuteczne stawianie granic rodzinie zawsze zaczyna się od spokojnej rozmowy i jasnego komunikowania codziennych potrzeb bez zbędnego poczucia winy

Zgodnie z danymi brytyjskiej organizacji NHS England, oczekiwanie na malucha bardzo często wyciąga na wierzch przeróżne i nie zawsze łatwe wspomnienia z dzieciństwa

Wcześniejsze spisanie planu porodu doskonale buduje pewność siebie i ułatwia odrzucanie niechcianych sugestii ze strony bliskich osób

Jak podaje portal Healthline, wyznaczanie nowych zasad warto zacząć od miłego podziękowania za okazaną troskę w celu uniknięcia niepotrzebnych kłótni

Królowe Matki odc. 7 - nauka literek

Relacje z mamą w ciąży. Dlaczego tak wiele się zmienia?

Kiedy dowiadujesz się, że spodziewasz się dziecka, twój świat staje na głowie, a relacja z własną mamą często przechodzi sporą rewolucję. Nagle zaczynasz patrzeć na nią zupełnie inaczej, bo sama za chwilę znajdziesz się w dokładnie tej samej roli. Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma International Journal of Environmental Research and Public Health, to właśnie podczas oczekiwania na malucha kobiety dostają mnóstwo uwagi, a w ich głowach mocno kształtuje się zupełnie nowy obraz siebie jako przyszłej mamy.

Ten proces nabiera największego rozpędu w drugim trymestrze ciąży, kiedy brzuszek jest już wyraźnie widoczny, a myśli o porodzie stają się dla nas o wiele bardziej realne. Wspomniane wyżej badanie pokazało, że około czterech miesięcy po narodzinach dziecka kobieta czuje się już w pełni niezależną mamą, a jej wizerunek całkowicie oddziela się od tego, jak do tej pory postrzegała swoją mamę. Z czasem stajemy się po prostu równe naszym matkom, co całkowicie zmienia i na nowo definiuje naszą codzienną, domową więź.

Wspomnienia z dzieciństwa w ciąży. Skąd ten natłok myśli?

Czas oczekiwania na przyjście malucha na świat to moment, w którym jako przyszli rodzice bardzo często wracamy myślami do swoich najmłodszych lat i tego, jak sami byliśmy wychowywani. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez brytyjską organizację zdrowotną NHS England, ten szczególny czas może nagle przypomnieć nam o dawnych trudnościach lub bardzo przykrych doświadczeniach z rodzinnego domu. To zupełnie naturalne zjawisko, że nagle zastanawiasz się, co w swoim domu zrobisz tak samo, a co zechcesz całkowicie zmienić w opiece nad własnym dzieckiem.

Kiedy przypominasz sobie najróżniejsze sytuacje z udziałem twojej mamy, możesz czuć ogromną wdzięczność, ale czasem w sercu pojawia się też spory smutek, a nawet złość. Dzieje się tak dlatego, że przygotowując się do nowej, życiowej roli, podświadomie próbujemy poukładać sobie w głowie nasz własny pomysł na codzienne rodzicielstwo. Warto wtedy dać sobie dużo przestrzeni na te wszystkie trudne odczucia, porozmawiać o nich z zaufaną osobą przy kawie i powoli budować w sobie wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa przed ważnym dniem porodu.

Nieproszone rady w ciąży. Jak skutecznie stawiać granice?

Twoja mama lub teściowa na pewno mają dobre intencje, ale ciągłe pouczanie i zasypywanie cię złotymi radami potrafi mocno zmęczyć. Portal Healthline podpowiada, że dobrym pomysłem może być rozpoczęcie szczerej rozmowy, a podczas wyznaczania zdrowych zasad warto trzymać się kilku konkretnych kroków:

mów o swoich potrzebach jasno i bardzo precyzyjnie, podając konkretne przykłady tego, co po prostu ci nie odpowiada

zacznij od miłego podziękowania za troskę, co zazwyczaj pomaga uniknąć niepotrzebnej kłótni i zranionych uczuć u drugiej strony

reaguj na wszystko na bieżąco, zamiast dusić w sobie narastającą złość, aż w końcu wybuchniesz przy świątecznym stole

trzymaj się twardo swojego zdania bez poczucia winy, bo w ten sposób dbasz o swój własny, wewnętrzny spokój

Jeśli bliscy nadal kompletnie nie słuchają tego, co do nich mówisz, czasem trzeba po prostu nabrać trochę dystansu i odpocząć od codziennych telefonów czy spotkań. Zawsze też warto poszukać wsparcia u psychologa, który podczas spokojnej rozmowy pomoże nam przygotować się do tych najtrudniejszych wymian zdań z rodziną.

Oczekiwania rodziny a własne decyzje. Jak zachować spokój?

Zbudowanie solidnej pewności siebie w ciąży to absolutny klucz do tego, aby nie ulegać presji otoczenia i ciągłym maminym oczekiwaniom. Dobrym pomysłem jest wcześniejsze spisanie własnego planu porodu oraz pomysłu na opiekę nad noworodkiem, co ułatwia uświadomienie sobie, że to ty jesteś tutaj najważniejszą osobą decyzyjną. Możesz też śmiało poprosić o obecność kogoś zaufanego, na przykład męża, przyjaciółki czy douli (kobiety dającej wsparcie w czasie porodu), którzy staną po twojej stronie w chwilach największego zwątpienia i dodadzą ci otuchy. Kiedy masz w głowie jasną wizję tego, jak chcesz karmić i pielęgnować swojego malucha, o wiele łatwiej jest ze spokojem odrzucać niechciane sugestie rodziny i w pełni samodzielnie kierować swoim życiem. Najważniejsze to zawsze pamiętać, że jako przyszła mama masz pełne prawo do podejmowania własnych, najlepszych dla was decyzji na absolutnie każdym etapie tego wyjątkowego czasu.

10

Źródła:

International Journal of Environmental Research and Public Health (2020): “The Dynamics of Becoming a Mother during Pregnancy and After Childbirth”

NHS England — “A good practice guide to support implementation of trauma-informed care in the perinatal period”

Healthline — “How to Set Boundaries with Your Parents (And Stick to Them)”