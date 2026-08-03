Już nie Themromix czy air fryer. Teraz Polacy pokochali to urządzenie. Zużywa o wiele mniej prądu, ale jest pewiem haczyk

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-03 7:34

Jeszcze do niedawna ten sprzęt kojarzył się jedynie z minioną epoką i wspomnieniami dziadków. Dzisiaj coraz częściej pojawia się w nowoczesnych kuchniach. Prodiż, bo o nim mowa, przeżywa swoją drugą młodość. Wiele osób wybiera go z uwagi na niższe zużycie prądu i równomierne działanie. Jeżeli kusi Cię prodiż w kuchni sprawdź, na co zwracać uwagę.

Srebrny prodiż elektryczny na blacie kuchennym obok warzyw. O tym, jak to urządzenie oszczędza prąd, przeczytasz na SE.
Autor: Wikipedia/ Creative Commons
  • Zapomniany prodiż powraca do łask, podbijając polskie kuchnie po dekadach dominacji nowoczesnych urządzeń.
  • To kultowe urządzenie okazuje się nieocenionym sprzymierzeńcem w walce z rosnącymi rachunkami za prąd, zużywając znacznie mniej energii niż tradycyjny piekarnik.
  • Odkryj, ile dokładnie możesz zaoszczędzić i poznaj sprytne triki, które zapewnią idealnie upieczone potrawy w Twoim prodiżu.

Prodiż podbija polskie kuchnie. Coraz więcej osób odkrywa ten zapomniany sprzęt

Prodiż to urządzenie bardzo dobrze znane starszym pokoleniom. W PRL-u królował w polskich domach i praktycznie każda gospodyni domowa znała sekrety jego użytkowania. Uznaje się, że wynalazcą prodiżu był austriacki przedsiębiorca i wynalazca Friedrich W. Schindler, a pierwsze prodiże powstały na początku XX wieku. Jeszcze inne źródła podają, że prodiż został stworzony o wiele lat później, a jego twórcą był czeski elektrotechnik Oldřich Homut. Bez względu kiedy i przez kogo został wynaleziony, prodiż przed dziesięciolecia święcił trumfy w wielu polskich domach. W latach 90-tych popularność prodiży zaczęła stopniowo maleć na rzecz coraz bardziej zaawansowanych piekarników czy kuchenek mikrofalowych. Ostatnie lata w kuchennej modzie zdominowały natomiast urządzenia typu air fryer, czy Thermomix. Okazuje się jednak, że moda na prodiż zaczyna wracać, a to stare urządzenie ma jedną, ogromną przewagę nad innymi.

Ceny prądu w Polsce wciąż potrafią negatywnie zaskakiwać. 1 stycznia 2026 podniesiono opłaty dystrybucyjne oraz  opłaty mocowe. Wiele osób poszukuje rozwiązań, które pozwolą oszczędzić i zmniejszyć rachunki za energię elektryczną. Jednym z takich rozwiązań może być właśnie prodiż. Zwykły piekarnik zużywa od 0,8 do 1,5 kWh energii elektrycznej na godzinę, co w sumie daje koszt 1,20–3,50 zł. Prodiż działa oszczędniej i zużywa tylko 0,4 - 0,6 kWh. Jego mniejsze gabaryty sprawiają, że szybciej się nagrzewa. Warto jednak pamiętać, że zużycie prądy zależne jest od modelu, który wybierzemy. Stare prodiże jeszcze z PRL-u mogą okazać się bowiem prawdziwymi pożeraczami energii elektrycznej. 

Jak piec w prodiżu?

Aby w pełni wykorzystać potencjał prodiża, pamiętaj o kilku sprawdzonych trikach. Jeśli chcesz uzyskać bardziej chrupiącą skórkę na pieczonym mięsie lub złocisty wierzch ciasta, możesz pod koniec pieczenia lekko uchylić pokrywę, aby odparować nadmiar wilgoci. Warto również eksperymentować z naczyniami żaroodpornymi umieszczanymi wewnątrz prodiża, aby zapobiec przywieraniu i ułatwić czyszczenie. Użytkownicy prodiży często popełniają kilka typowych błędów, które mogą wpłynąć na jakość potraw. Jednym z nich jest zbyt częste podnoszenie pokrywy podczas pieczenia – każdorazowo powoduje to znaczną utratę ciepła i wydłuża czas przygotowania. Innym błędem jest przeładowywanie prodiża; zbyt duża ilość jedzenia utrudnia cyrkulację gorącego powietrza i może prowadzić do nierównomiernego upieczenia. Pamiętaj też, by regularnie czyścić wnętrze urządzenia, aby resztki jedzenia nie przypalały się i nie wpływały na smak kolejnych potraw.

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