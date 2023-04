i Autor: Marek Zajdler/East News

Co tu się porobiło?

Relikt z PRL-u dziś wart jest fortunę. Kiedyś każdy miał go w domu. Jeżeli wciąż go posiadasz to możesz na nim nieźle zarobić

Prodiż to jedno z tych urządzeń, które w PRL-u praktycznie każdy miał w domu. Jego lata popularności dawno minęły i dzisiaj jest to urządzenie, które nie uświadczysz w sklepach. Mimo to, wiele osób nadal uważa, że prodiż jest przydatny w każdej kuchni i do dziś niezastąpiony. Okazuje się, że można nim również nieźle zarobić. Ceny tego urządzenia w serwisach aukcyjnych sięgają zenitu, a niektóre modele można sprzedać nawet za 1000 zł. Masz w domu stary prodiż? Zobacz, ile może być wart.