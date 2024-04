Polacy kochają smak mleka, ale nie zdają sobie sprawy z jego wpływu na środowisko

Oatly – It’s like milk but made for humans

Słynna kampania Oatly "It's like milk but made for humans" zachęca polskich konsumentów do przejścia na bardziej zrównoważoną i świadomą dietę. Zastąpienie jak największej ilości litrów mleka krowiego napojem owsianym pomaga naszej planecie: ma on średnio mniejszy wpływ na klimat niż mleko krowie. Aby zrealizować swoją misję na polskim rynku, Oatly zleciło badanie mające na celuzbadanie stanu wiedzy na tematy związane ze zrównoważonym i zdrowym odżywianiem, różnymi rodzajami diet oraz ich wpływem na środowisko. Jednym z głównych wniosków jest to, że pomimo rosnącej świadomości ekologicznej na całym świecie, edukacja w tych obszarach jest nadal potrzebna. Prawie jedna czwarta uczestników (24%) uważa, że dieta wykluczająca produkty pochodzące z mlekakrowiego szkodzi klimatowi, podczas gdy 6% wyobraża sobie, że jest ona raczej przyjazna dla klimatu.

Według wielu badań to właśnie produkty pochodzenia zwierzęcego mają ogólnie wyższy wpływ na klimat niż produkty roślinne. Badanie pokazuje, że wielu Polaków wydaje się być nieświadomych wpływu systemu żywnościowego na środowisko. Prawda jest jednak taka, że nasz obecny system żywnościowy jest odpowiedzialny za około jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka, z czego połowa pochodzi z sektora zwierzęcego6. Najnowszy raport IPCC potwierdza, że wybór diety opartej wwiększym stopniu na produktach pochodzenia roślinnego ma pozytywny wpływ na łagodzenie zmian klimatycznych. Postrzegamy to jako okazję do edukowania na temat bardziej zrównoważonych nawyków żywieniowych opartych na roślinach. Chcemy pokazać poprzez nasze produkty, że taka dieta wcale nie jest kompromisem i smakuje równie dobrze - jeśli nie lepiej" – mówi Svenja Fritz, GeneralManager w Oatly DACH & Poland.

Klasyki kuchni polskiej w całkowicie roślinnym wydaniu

Uczestnicy badania wydają się być raczej przywiązani do smaku mleka krowiego, prawie połowa z nich twierdzi, że spożywa produkty mleczne, ponieważ do tej pory nie znaleźli smacznych alternatyw1. Aby przekonać warszawiaków, że produkty roślinne są równie smaczne, 11. kwietnia odbyło się specjalne wydarzenie zorganizowane przez Oatly: legendarny warszawski bar mleczny "Prasowy" na jeden dzień zamienił się w "Bar NIEMleczny". "Prasowy" to nie tylko kultowe miejsce z bogatą historią, ale także integralna część stolicy, przyciągająca zarówno miłośników historii, jak i tych, którzy cenią sobie doskonałą kuchnię. Oatly z sukcesem udowodniło, że dieta roślinna nie przeszkadza w delektowaniu się tradycyjnymi polskimi potrawami. Dwie szefowe kuchni Jagna Niedzielska i Maria Przybyszewska zachwyciły klasycznymi daniami znanymi z barów mlecznych, ale w wersji bez mleka krowiego. Goście tego wyjątkowego wydarzenia mieli okazję zagłosować na swoje dwa ulubione dania: pulpety z soczewicy i pieczarek w sosie koperkowym oraz bitki sojowe z chrzanowym puree trafią do menu "Prasowego" na najbliższy miesiąc, począwszy od 15. kwietnia, dzięki czemu bywalcy restauracji będą mogli sami przekonać się o zaletach diety roślinnej.

i Autor: Materiały prasowe Oatly