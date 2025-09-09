Moja góralska babcia dodawała to do ziemniaków. Zapomnisz o grudkach, a ziemniaki będą gładkie niczym najlepsze lody waniliowe

Poznaj sekrety idealnie ugotowanych ziemniaków – od wyboru po gotowanie.

Już 2 łyżki tego sprawią, że ziemniaki będą idealnie gładkie i mieciutkie. Dodaj prosto do garnka

Gotowane ziemniaki to podstawa polskiej kuchni. Nikt nie zna się tak dobrze na kartoflach jak Polacy. Potrafimy je przygotowywać, jak nikt inny. Pieczone, smażone, w formie klusek czy zapiekanek. Ziemniaki muszą być na obiad.

Najprostszym, ale i najzdrowszym sposobem na ziemniaki jest ich gotowanie w osolonej wodzie. Młode ziemniaki można gotować w skórkach bo to właśnie one mają najwięcej właściwości odżywczych. Skórki od ziemniaków są bogate w błonnik, witaminę C oraz minerały takie jak potas oraz magnez. Dodatkowo skórki pozwalają obniżyć indeks glikemiczny ziemniaków. Stare ziemniaki się obiera ponieważ maja one twardsza skórę, które może zacząć kiełkować, co jeszcze bardzo niezdrowe.

Wodę do gotowania ziemniaków należy posolić, a następnie doprowadzić do wrzenie. Po skręceniu ognia na mniejszy należy gotować ziemniaki przez okolu 20 minut, aż będąc miękkie. Nasze babcie do gotujących się ziemniaków dodawały przyprawy takie jak czosnek czy oregano. Dzięki temu ziemniaki zyskiwały delikatny, ziołowy posmak. Moja babcia zawsze dodawała także 2 niewielkie łyżeczki świeżego masła. Rozpuszczony tłuszcz tworzy na powierzchni cienką warstwę, która zamykała strukturę I sprawiała, że kartofle gotowały się równomiernie. Sprawiało to, ze ziemniaki szybciej były gotowe, a także bardziej miękkie. Miały bardziej kremową i aksamitną strukturę, dzięki czemu rozpływały się w ustach. Niewielka ilość tłuszczu dodana do gotujących ziemniaków nie wpłynie znacząco na ich kaloryczność.

Innym sposobem na sprawianie, ze ziemniaki po ugotowaniu będą mieciutkie jest soda oczyszczona. Tak, bez strachu, możesz dodać sodę do ziemniaków. Sprawi ona, ze struktura warzyw stanie się bardziej kremowa. Soda oczyszczona zwiększając zasadowość wody przyspieszyć rozpad pektyn, dzięki czemu skróci się czas gotowania. Tak gotowane ziemniaki mogą być gotowe nawet w 10 minut. Jak dodawać sodę oczyszczoną do ziemniaków? To bardzo proste, wystarczy, że wsypiesz szczyptę proszku do wrzącej wody.

Ziemniaki - zdrowe czy niezdrowe? Obalamy mity

Przez lata ziemniaki nie cieszyły się największą popularnością wśród osób na diecie. Panowało przekonanie, ze kartofle tuczą. Ziemniaki to faktycznie dobre źródło węglowodanów. Dodają energii, a także posiadają wysoki wskaźnik sytości, dzięki czemu po ich zjedzeniu przez dłuższy czas nie czujemy głodu. Przekonanie, ze ziemniaki tuczą wzięło się najprawdopodobniej z faktu, że wiele osób dodaję do nich duże ilości tłuszczów. Nasze babcie podawały ziemniaki z okrasą lub masłem na wierzchu. Dzisiaj do pieczenia ziemniaków dodaje się olej lub oliwę, a o smażonych w głębokim tłuszczu frytkach nie wspominając. Zarówno tłuszcze jak i węglowodany odpowiadają mieczy innymi za podaż energii. Jej dwa źródła mogą być dla większości osób za duża ilością i nie zostaną odpowiednio spożytkowane przez organizm.

Ziemniaki dzisiaj są polecane na diecie. Zawierają one dużo błonnika, witaminy C oraz witaminy grupy B, a także minerałów takich jak potas oraz magnez. Wspierają układ odpornościowy, a także są dobre na trawienie. Zawarte z nich przeciwutleniacze chronią przed chorobami i nadmiernym starzeniem się organizmu. W 100 gramach gotowanych ziemniaków jest zaledwie około 73 kcal.