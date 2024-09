Moja babcia zawsze do worka z ziemniakami wkładała to. Dzięki temu ziemniaki przez długie tygodnie zachowywały świeżość i nie puszczały pędów

Podlewam tym winorośl we wrześniu 2 razy. Obsypuje się przepysznymi winogronami aż do wczesnej zimy. Domowy nawóz do winogron

Ziemniaki to zdecydowanie mistrzowie polskich stołów. Wiele osób nie wyobraża sobie pysznego obiadu bez dobrze przygotowanych ziemniaków. Dodatkowo są to warzywa, które można przyrządzać na tysiące sposobów. Frytki, kluski i pieczone kartofle zawsze smakują obłędnie. Często mówi się, że w przypadku ziemniaków powinno unikać się spożywania ich pędów. To fakt. Pędy ziemniaków zawierają toksynę zwaną solaniną. Może ona powodować wymioty i zatrucie pokarmowe. Nie znaczy to jednak, że ziemniaków z kiełkami absolutnie nie można jeść. Jeżeli pędy są niewielkie i nie jest ich dużo to można je wykroić.

Moja babcia zawsze wkładała to do worka z ziemniakami. Dzięki temu nie kiełkowały przez długi czas

Niektóre warzywa i owoce spowalniają dojrzewanie innych produktów. Do takich należą jabłka. Owoce te wytwarzają substancję zwaną etylenem, która skutecznie hamuje rozwój pędów. Sprawia ona, że ziemniaki są twarde i świeże nawet przed dwa miesiące. Moja babcia zawsze trzymała w worku z ziemniakami jedno pokrojone jabłko. Podobnie działają kasztany oraz żołędzie. Odwrotny efekt daje cebula. Warzywo to przyspiesza dojrzewanie. Cebula położona obok innych warzyw sprawi, że te szybciej dojrzeją.

Aby ziemniaki były świeże przez długi czas warto je przechowywać w stosunkowo ciemnych i chłodnym miejscu. Świetnie nadaje się do tego piwnicy lub spiżarnią. Późną jesienią lub zimą możesz przechowywać ziemniaki na balkonie. Pamiętaj jednak, by odpowiednio zabezpieczyć je przed wilgocią i mrozami.