Zielone ziemniaki są trujące? Nie jedz i nie kupuj. Mogą powodować śpiączkę

Ziemniaki pieczone, gotowane, zapiekane czy w formie frytek, placków lub kopytek są jednym z najpopularniejszych składników polskiego obiadu. Jednak jeśli w naszym menu pojawią się zielone lub kiełkujące ziemniaki, możemy sobie poważnie zaszkodzić.

Dlaczego ziemniaki są zielone? Są dwie przyczyny

Zielone ziemniaki są najczęściej niedojrzałe, choć ta barwa może pojawić się także w starszych bulwach, które zaczynają kiełkować. Taki kolor oznacza, że w warzywach jest duża zawartość solaniny i chakoiny. To toksyczne glikoalkaloidy, które naturalnie występują w tych warzywach. W niewielkich ilościach jest nieszkodliwa, jednak spożywana w nadmiarze może poważnie zaszkodzić.

Takie ziemniaki są zakazane. Dlaczego nie wolno jeść zielonych ziemniaków?

Jak pisaliśmy wyżej, zielony kolor ziemniaków oznacza zwiększoną zawartość solaniny i chakoiny. Związki organiczne chronią roślinę przed szkodnikami, ale są niebezpieczne dla człowieka. Nadmiar solaniny może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty, biegunkę, zaburzenia oddychania, śpiączkę czy zaburzenia oddychania. Objawu zatrucia solaniną czasami przypominają grypę lub przeziębienie. Pojawia się wysoka gorączka, nadmierne pocenie oraz bóle i zawroty głowę. Dlatego lepiej nie kupować i nie jeść zielonych ziemniaków, podobnie jak kiełkujących.

Ziemniaki. Właściwości odżywcze

Ziemniaki są łatwostrawne, a zawarte w nich substancje odżywcze łatwo przyswajalne. Wbrew panującej opinii, że ziemniaki tuczą — prawie nie zawierają tłuszczu (ok. 0,1 proc.) i dostarczają mało kalorii (średnio 80 kcal w 100 g). Zawierają potas oraz magnez. Mają też odrobinę wapnia, żelaza i fosforu. Sporo witaminy C oraz niewielkie ilości witamin: A, B1, B2, B3, B6 i PP. Poza tym zawierają błonnik, który ułatwia trawienie, pomaga w walce z nadwagą i obniża poziom cholesterolu. Warto wiedzieć, że stare ziemniaki są bardziej kaloryczne niż młode, ale mają mniej witaminy C. Zawierają więcej potasu i fosforu oraz witamin B1 i B6. Najwięcej witamin znajduje się pod skórką, dlatego ziemniaki najlepiej piec i gotować w mundurkach. Żeby nie stracić cennych składników, warzywa wrzucamy do małej ilości wrzącej, osolonej wody (niewiele płynu i większe stężenie soli obniżają straty składników odżywczych). Jednak nie w każdej postaci kartofle są zdrowe. Chipsy, frytki czy gotowe purée mają niewiele wartości odżywczych, za to dużo tłuszczu i sztucznych dodatków. Jeśli jesteśmy na niskokalorycznej diecie, nie podajemy ich także z masłem czy zawiesistym sosem.

