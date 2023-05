Jak szybko obrać młode ziemniaki bez użycia noża i brudzenia rąk? Ten trik z Instagrama to złoto

Obieranie młodych ziemniaków jest dla wielu osób wyzwaniem. Wszystko dlatego, że wczesne kartofle o wiele lepiej smakują, gdy jedynie zeskrobiemy skórkę, zamiast ją odcinać. A to niestety dość żmudne i barwiące ręce zajęcie. Jednak jest pewien sposób, by szybko obrać młode ziemniaki bez uciążliwego skrobania i użycia noża.

Jak szybko obrać młode ziemniaki bez użycia noża i brudzenia rąk? Ten trik z Instagrama zaskakuje

Jedną z metod obierania młodych ziemniaków bez użycia noża jest wykorzystanie kuchennego druciaka. Wystarczy włożyć kartofle do naczynia z zimną wodą, następnie zanurzone pocierać druciakiem aż zejdzie skórka. Można także włożyć je do miski zimną wodą, dodać sporo gruboziarnistej soli i dokładnie wymieszać dłońmi. Sól zadziała na delikatną skórkę niczym peeling. Jednak jeśli nie chcemy pobrudzić sobie rąk i mamy nap termomix lub jego odpowiednik z Lidla to możemy wykorzystać trik z mediów społecznościowych. Popularna instagramerka, Marcelina Osmola, która prowadzi profil idealny_mop_bioniczny pokazała jak w prosty sposób obrać młode ziemianki. Wystarczy wrzucić do kielicha lidlomixa trzy metalowe czyściki oraz ziemniaki. Wszystko zalać wodą i zamknąć pojemnik. Ustawić na urządzeniu „lewe obroty” i po trzech minutach ziemniaki są idealnie obrane, co autorka pokazuje na wideo umieszczonym na Instagramie. Internauci są zachwyceni pomysłem, jednak niektórzy obawiają się, że w ten sposób można zniszczyć sprzęt. Dlatego, jeśli również masz wątpliwości, przy obieraniu młodych ziemniaków użyj jednej z wyżej opisanych metod.

