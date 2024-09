Pokrój ziemniaki i nawoź nimi róże. Będą kwitły aż do listopada. Domowa odżywka do róży, dzięki której krzew obsypie kwiatami jeszcze jesienią

Wsypuję 1,5 łyżki do wody i spryskuję pleśń w ziemi. Znika w 12 godzin i to raz na zawsze. Sposób na pleśń w doniczce

Dlaczego róże warto nawozić odżywką z ziemniaków?

Ogrodnicy znają wiele sposobów, które pozwalają na przedłużenie kwitnienia roślin. W przypadku pielęgnacji róż świetnie sprawdza się domowa odżywka z ziemniaków. Dostarczy ona potrzebnych składników odżywczych i wydłuży okres kwitnienia. Ziemniaki posiadają bardzo wiele składników, które sprawdzają się w uprawie roślin. To między innymi skrobia, witaminy, potas, magnez oraz aminokwasy. Dodatkowo pośrednio chronią róże przed chorobami, w tym przed czarną plamistością.

Odżywka z ziemniaków do róż dostarczy ponadto węglowodany, które podobnie jak u człowieka przekładają się na procesy energetyczne. Stymulują wzrost korzeni i zwiększają przyrost łodyg. Skrobia zawarta w ziemniaka wzmacnia system korzeniowy, które lepiej absorbuje wodę i składniki odżywcze z gleby. Odżywka z ziemniaki wpływa na procesy fotosyntezy i pomaga roślinie w utrzymaniu prawidłowej kondycji.

Jak przygotować odżywkę z ziemniaka do róż?

Przygotuj 4 niewielkie ziemniaki i umyj pod bieżącą wodą. Pamiętaj, że najwięcej składników odżywczych jest w skórce dlatego tez lepiej jest nie obierać ziemniaków. Pokrój je na mniejsze kawałki i zalej 1 l wody. Całość doprowadź do wrzenia, następnie gotuj przez około 20 minut na niewielkim ogniu. W ten sposób ziemniaki uwolnią składniki odżywcze do wody. Po 20 minut odstaw garnek i całość wystudź. Aby odżywka do róż była jeszcze skuteczniejsza możesz zbledować ziemniaki z wodą. Tak przygotowaną mieszankę przecedź przez sito. Uzyskany napar to właśnie odżywka do róż. Podlewaj nią krzewy raz na dwa tygodnie. Pierwsze efekty będą szybko zauważalne. Róże staną się silniejsze i odporniejsze na działanie warunków atmosferycznych i szkodników.