Jak ugotować ziemniaki? Dla wielu osób to pytanie może brzmieć zabawnie. Przecież, nawet dziecko wie, że wystarczy włożyć ziemniaki do garnka, ustawić na włączonym palniku i gotować, aż będą miękkie. Jednak żeby ziemniak był pyszny i zdrowy trzeba pamiętać o kilku zasadach.

Jak ugotować ziemniaki? Proste zasady, dzięki którym kartofle będą zdrowsze i smaczniejsze

Żeby zachować jak najwięcej wartości odżywczych w ziemniakach, trzeba je gotować ze skórką i we wrzącej wodzie. W ten sposób zatrzymamy proces wypłukiwania się skrobi i uwalniania witamin i mikroelementów, których w kartoflach jest niemało. Zawierają potas oraz magnez. Mają też odrobinę wapnia, żelaza i fosforu. Sporo witaminy C oraz niewielkie ilości witamin: A, B1, B2, B3, B6 i PP. Poza tym zawierają błonnik, który ułatwia trawienie, pomaga w walce z nadwagą i obniża poziom cholesterolu. Warto wiedzieć, że stare ziemniaki są bardziej kaloryczne niż młode, ale mają mniej witaminy C. Zawierają więcej potasu i fosforu oraz witamin B1 i B6. Najwięcej witamin znajduje się pod skórką, dlatego ziemniaki najlepiej piec i gotować w mundurkach. Żeby nie stracić cennych składników, warzywa wrzucamy do małej ilości wrzącej, osolonej wody (niewiele płynu i większe stężenie soli obniżają straty składników odżywczych). Jednak nie w każdej postaci kartofle są zdrowe. Chipsy, frytki czy gotowe purée mają niewiele wartości odżywczych, za to dużo tłuszczu i sztucznych dodatków. Jeśli jesteśmy na niskokalorycznej diecie, nie podajemy ich także z masłem czy zawiesistym sosem. Wracając do zasad gotowania ziemniaków, najpierw bulwy trzeba dobrze wyszorować. W międzyczasie zagotować wodę w garnku. Powinno jej być tyle, by przykrywała kartofle. Gdy woda zawrze, solimy ją (pół łyżeczki soli na pół kg ziemniaków), następnie wrzucamy ziemniaki i gotujemy pod przykryciem około 20 minut. Po tym czasie sprawdzamy, czy są już miękkie, wbijając w nie widelec. Jeśli wchodzi gładko, gotowanie zakończone. Odcedzamy ziemniaki. Młodych nie musimy obierać, starych też nie. Jednak jeśli nie lubimy skórki, obieramy ją, gdy kartofle odrobinę ostygną.

Jakie ziemniaki wybrać do gotowania? Typy kulinarne ziemniaków

W Polsce mamy ponad tysiąc rodzajów ziemniaków, które dzielimy na typy kulinarne – A, B oraz C. Ziemniaki typu A są najtwardsze, zawierają niewiele skrobi, przez co po ugotowaniu pozostają zwięzłe i wilgotne. Są łatwe do krojenia, więc sprawdzą się w sałatkach, hiszpańskim omlecie, zapiekankach i zupach. Popularne odmiany to: Albina, Belana, Bellinda, Frezja, Mariska, Regina, Venezia, Agata, Almera, Altesse, Annabelle, Clarissa, Dali, Denar, Frezja, Hubal, Impala, Karatop, Krasa, Lord, Tarpan, Vineta, Viviana, Orchestra, Zenia. W ziemniakach typu B jest więcej skrobi, dlatego są mniej wilgotne niż typ A. Są też bardziej mączyste, pod widelcem lekko się rozgniatają. Takie kartofle nadają się zarówno do gotowania, jak i smażenia. Popularne odmiany to: Albina, Ania, Atol, Balbina, Baszta, Beata, Bellarosa, Bila, Danusia, Colette, Drop, Ewelina, Fala, Felsina, Fresco, Gala, Georgina, Gloria, Irga, Irys, Jagna, Jagoda, Jaśmin, Jelly, Kolia, Latona, Lotos, Malwa, Maryna, Mors, Muza, Nandina, Oda, Orlik, Orłan, Perkoz, Red Sonia, Red Fantasy, Rosalind, Ruta, Rybitwa, Rywal, Sante, Signal, Sumak, Timate, Tokaj, Triada, Vital, Wawrzyn, Wigry, Wiking, Wolfram. Jeśli potrzebujemy odrobinę bardziej mączystych ziemniaków, odpowiednie będą odmiany: Agnes, Ametyst, Arkadia, Benek, Bryza, Cekin, Courage, Courlan, Elida, Ewelina, Etola, Fianna, Finezja, Florina, Fregata, Gawin. Gracja, Gustaw, Ibis, Janka, Jurata, Jutrzenka, Lady Claire, Lady Veronie, Marlen, Miłek, Quincy, Pirol, Redstar, Soplica, Tajfun, Tetyda. Ziemniaki typu C zawierają najwięcej skrobi. Miąższ po ugotowaniu jest suchy, rozsypujący się i bardzo mączysty. Takie ziemniaki wykorzystaj w purée, plackach, kopytkach, pyzach, knedlach czy kartaczach. Popularne odmiany to: Anielka, Aster, Bursztyn, Bzura, Centa, Ceza, Etiuda, Grot, Karlena, Koral, Kos, Legenda, Lena, Mila.

