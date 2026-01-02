Rozgrzej i przetrzyj brudną tapicerkę. Plamy znikną bez odkurzacza piorącego. Domowy sposób na pranie kanapy

Twoja tapicerka wymaga odświeżenia, ale nie masz odkurzacza piorącego?

Odkryj rewolucyjny trik z żelazkiem, octem i płynem do naczyń, który usunie nawet uporczywe plamy!

Poznaj sprawdzone domowe sposoby na czystą i pachnącą tapicerkę bez dużych kosztów!

Nałóż na żelazko i przetrzyj brudną tapicerkę. Plamy znikną bez odkurzacza piorącego

Specjaliści zalecają, aby pranie tapicerki wykonywać przynajmniej raz na sześć miesięcy. Dlaczego to tak ważne? Tapicerowane meble, takie jak kanapa czy krzesła łatwo ulegają zabrudzeniom. Poza tym po kilku miesiącach użytkowania materiałowe obicie zaczyna po prostu nieładnie pachnieć i odświeżenie jej jest jak najbardziej wskazane. Jednak wiadomo, że nie każdy z nas ma dostęp do odkurzacza piorącego, a profesjonalne pranie tapicerki jest dosyć kosztowne. Wówczas wiele osób zadaje pytanie, czy jest możliwe upranie tapicerki domowym sposobem. Tu wystarczy znać pewien trik z Instagrama. Wymieszaj w misce pół szklanki octu, 1/3 szklanki płynu do naczyń i 2 szklanki ciepłej wody. Zanurz w tej mieszance bawełniany ręcznik i przetrzyj nim tapicerkę. Następnie zawiń ten ręcznik w rozgrzane żelazko i pocieraj nim zabrudzone na kanapie czy krzesłach miejsca. Po chwili po plamach nie będzie ani śladu, a tapicerka będzie jak nowa.

Pranie tapicerki bez odkurzacza piorącego. Domowe sposoby

Istnieje kilka sposobów, które pomogą usunąć z tapicerki nawet trudne do wyczyszczenia plamy oraz nieświeży zapach. Jednym z nich jest zastosowanie pianek do prania tapicerki, które można kupić już za kilkanaście złotych w każdej drogerii. Pianką spryskujemy powierzchnię do wyczyszczenia i wcieramy delikatnie za pomocą gąbki. Po upływie kilku godzin wystarczy dokładnie odkurzyć tapicerkę i gotowe. Niezawodna w usuwaniu plam jest soda oczyszczona. Można ją również śmiało wykorzystać do prania tapicerki. Soda nie tylko usunie plamy, ale również pochłonie nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu krzesła będą czyste i świeże. Wystarczy wetrzeć w tapicerkę sodę oczyszczoną i zostawić na 30 minut, po czym ją odkurzyć.