Ubijam trzepaczką i nakładam na brudną kanapę. Przecieram mokrą ściereczką, a tapicerka jest jak nowa. Pranie kanapy domowym sposobem

Ubijam trzepaczką i nakładam na brudną kanapę. Przecieram mokrą ściereczką, a tapicerka jest jak nowa

Specjaliści zalecają, aby pranie kanapy wykonywać przynajmniej raz na sześć miesięcy. Dlaczego to tak ważne? Kanapa to jeden z najczęściej używanych mebli w domu, a jej tapicerka łatwo ulega zabrudzeniom. Poza tym po kilku miesiącach użytkowania materiałowe obicie sofy lub narożnika zaczyna po prostu nieładnie pachnieć i odświeżenie jej jest jak najbardziej wskazane. Jednak wiadomo, że nie każdy z nas ma dostęp do odkurzacza piorącego, a profesjonalne pranie tapicerki jest dosyć kosztowne. Wówczas wiele osób zadaje pytanie, jak uprać kanapę domowym sposobem i czy jest to w ogóle możliwe. Na szczęście istnieje kilka domowych sposobów, dzięki którym tapicerka będzie znowu czysta i odświeżona. Ja do prania kanapy stosuję mieszankę wody z płynem do naczyń. Do miski wlewam 3 litry ciepłej wody, dodaję 1 łyżkę płynu i ubijam energicznie trzepaczką, aż powstanie dużo piany. To właśnie pianę nakładam na tapicerkę i delikatnie wcieram, a następnie przecieram wilgotną ściereczką, aby zebrać resztki detergentu. Kiedy kanapa wysycha, wygląda jak nowa.

Domowy sposób na pranie kanapy

Oczywiście przed praniem kanapy należy ją dokładnie odkurzyć, aby pozbyć się resztek jedzenia i kurzu. W sytuacji, gdy tapicerka nieładnie pachnie, warto posypać jej powierzchnię sodą oczyszczoną, wetrzeć szczotką i pozostawić na 3 godziny. Po tym czasie odkurzamy sodę, który znakomicie pochłania wszelkie brzydkie zapachy i sprawia, że tkanina pachnie świeżością. Jeśli na tapicerce zauważyłaś tłuste plamy to zasyp je mąką ziemniaczaną i pozostaw na 30 minut. Mąką wchłonie tłuszcz i tym samym plama zniknie. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na również roztwór wody z octem.