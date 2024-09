Wsypuję 1 opakowanie do ciepłej wody i spryskuję dywan. Po 2 godzinach jest puszysty i pachnie świeżością. Pranie dywanu domowym sposobem

Zrób to we wrześniu, a jeszcze w tym sezonie zbierzesz plony. Co siać we wrześniu?

Wsypuję 1 opakowanie do ciepłej wody i spryskuję dywan. Po 2 godzinach jest puszysty

Niewątpliwie dywan sprawia, że wnętrze wygląda na bardziej przytulnie i ciepło. Dodatkowo tłumi wszelkiego rodzaju hałasy i chroni powierzchnie podłogowe. Jednak z racji, że jest to siedlisko roztoczy i kurzu dywan powinno się regularnie prać. Wiadomo, że nie każdy ma dostęp do odkurzacza piorącego, który na pewno jest prostym i skutecznym sposobem na odświeżenie naszego dywanu. Na szczęście można go wyprać również bez odkurzacza piorącego. Zamiast stosować pianki czy płyny, które z pewnością można nabyć w każdej drogerii, zdecydowanie lepiej jest wykorzystać domowe sposoby na pranie dywanu. Jednym z nich jest domowy płyn do prania dywanów, który przygotowuję z ciepłej wody i sody oczyszczonej. Do 2 litrów ciepłej wody wsypuję jedno opakowanie sody oczyszczonej i przelewam do butelki z atomizerem. Następnie spryskuję całą powierzchnię dywanu, wcierając roztwór gąbką lub szczotką. Po dwóch godzinach dokładnie odkurzam i gotowe. Mój dywan znowu jest puszysty i pachnie świeżością.

Sposoby na pranie dywanów. Niezastąpiony ocet

Do prania dywanu domowym sposobem warto wykorzystać ocet, który jest bardzo skuteczny w walce z uciążliwymi plamami. Przygotuj roztwór octu i wody i zaaplikuj go na plamę. Możesz również przygotować domową pastę do prania dywanów. Wymieszaj ocet, odrobinę wody i proszek do prania. Pastę nałóż na plamę i odczekaj, aż wyschnie, całość odkurz.

Domowy sposób na usuwanie plam z dywanu

Genialnym trikiem na pranie dywanu na sucho jest mąka ziemniaczana. Usunie ona tłuste i trudne do wywabienia plamy. Wystarczy, że posypiesz nią plamę i pozostawisz tan na cały dzień. Potem należy odkurzyć dywan i gotowe. Mąka ziemniaczana nie sprawdzi się w przypadku bardzo starych i zaschniętych plam.