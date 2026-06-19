Niepokojąco szczupła Julia Dybowska bryluje na Royal Ascot. Pasuje do brytyjskiej arystokracji?

Royal Ascot: Święto jeździectwa i fantazyjnych kapeluszy

W niewielkiej miejscowości Ascot położonej w hrabstwie Berkshire pod Londynem trwa właśnie Royal Ascot Racecourse. Historia słynnych wyścigów konnych sięga aż 1711 roku, a od lat kojarzone są z brytyjską rodziną królewską. To nie tylko prestiżowe zawody, ale również najważniejsze wydarzenie towarzyskie sezonu w Wielkiej Brytanii.

Podczas trwającego pięć dni wydarzenia do hrabstwa Berkshire zjeżdżają koronowane głowy, arystokracja, politycy oraz gwiazdy światowego show-biznesu. Codziennie o godzinie 14:00 odbywa się Królewska Procesja, podczas której przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej przejeżdżają przez to tradycyjnymi powozami.

Royal Ascot kojarzą nie tylko fani jeździectwa. Co roku ogromne zainteresowanie budzą kreacje uczestników wydarzenia. Gości obowiązuje bowiem surowy dress code, a panie muszą pamiętać o nakryciu głowy. To właśnie fantazyjne kapelusze często kradną całą uwagę.

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Chuda jak nigdy Julia Dybowska bryluje na Royal Ascot

W tym roku na elitarnym wydarzeniu bryluje Julia Dybowska (35 l.). "Polska Barbie" karierę zaczęła jako modelka, ale rozgłos zawdzięcza związkowi z dużo starszym Robertem Tchenguizem (65 l.), brytyjskim przedsiębiorcą teherańskiego pochodzenia. Celebrytka od lat chwali się swoim luksusowym życiem w social mediach. Ukochany rozpieszcza ją podróżami, pobytami w luksusowych hotelach, ubraniami i dodatkami od znanych marek.

Związek z miliarderem otworzył jej drzwi również i do Royal Ascot. Julia zamieściła na Instagramie krótką relację z drugiego dnia wyścigów. Na jej relacji można zobaczyć m.in. Królewską Procesję. Celebrytka zaprezentowała również swoją kreację. Na tę wyjątkową okazję wybrała czarno-białą suknię od Roberta Czerwika. Na głowę założyła fascynator z długimi piórami.

Trudo nie zwrócić również uwagi na niepokojąco szczupłą figurę Dybowskiej. Internauci od dawna niepokoją się o jej zdrowie. Julia konsekwentnie ignoruje komentarze i dalej publikuje zdjęcia, na których prezentuje ekstremalnie szczupłe ciało.

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