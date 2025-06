Co za stroje!

Karolina Ferenstein-Kraśko jest ogromną miłośniczką koni i nie wyobraża sobie bez nich życia. Kobieta od lat prowadzi w Gałkowie stadninę koni, którą założyli jeszcze jej rodzice. To właśnie oni zarazili Karolinę niesłabnącą pasją i cierpliwością do tych zwierząt.

Żona Piotra Kraśki jest organizatorką jednej z najważniejszych imprez jeździeckich w Polsce - Perlage Gałkowo Masters, która co roku przyciąga tłumy gwiazd. Jest to nie tylko wydarzenie pełne sportowych emocji, ale również okazja do spotkań towarzyskich oraz swoisty pokaz mody. Stylizacje zebranych w Gałkowie gwiazd są szeroko komentowane.

W sobotę, 31 maja, w Stadninie Koni Ferensteinów gościło wiele znanych twarzy. Nie mogło zabraknąć gospodyni wydarzenia, czyli Karoliny Ferenstein-Kraśko oraz jej męża.

Oprócz nich na tej ekskluzywnej imprezie można było spotkać m.in. Agnieszkę Woźniak-Starak, która jest stałą bywalczynią, Joannę Przetakiewicz, Ilonę Majer, Mateusza Gesslera, Lukasza Jemioła, Dawida Wolińskiego, Macieja Musiałowskiego, Natalię Klimas, Ilonę Ostrowską czy Gosię Baczyńską.

Gosia Baczyńska skradła show na "polskim Ascot"

Impreza nazywana jest często "polskim Ascot". I zgodnie z tradycją Royal Ascot również i w Gałkowie goście nie zapominają o finezyjnych nakryciach głowy. Jednak w porównaniu do królewskiego wydarzenia, w tym roku w polskie gwiazdy nie zaszalały i w większości postawiły na kapelusze o tradycyjnych krojach.

Na ich tle zdecydowanie wyróżniała się Gosia Baczyńska. Projektantka mody od stóp do głów ubrana była w czerń, a na jej głowie dumnie sterczał... czarny żaglowiec! Koło tej stylizacji zdecydowanie nie można było przejść obojętnie.

W naszej galerii zobaczycie, jak prezentowały się gwiazdy podczas Perlage Masters Gałkowo.

