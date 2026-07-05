Wlej do pralki i nastaw pranie poduszek. Po praniu będą czyste i pachnęce, że będziesz marzyć, aby przyłożyć do nich głowę. Pranie poduszek w pralce

Jak prać poduszki w pralce?

Aby zachować odpowiednią higienę snu samo pranie pościeli nie wystarczy. Równie ważne jest prania kołder oraz poduszek. Człowiek podczas snu się poci oraz gubi martwy naskórek. Nieprana pościel to siedlisko bakterii oraz zarazków. Specjaliści sugerują, aby poduszki prać przynajmniej raz na trzy miesiące. Wiele osób zastanawia się jednak, czy częste pranie poduszek ich nie zniszczy i nie sprawi, że się zbiją i będą bezużyteczne. Nowoczesne pralki często wyposażone są w specjalny program do prania pościeli lub kurtek puchowych. Poduszki należy prać w niskiej temperaturze od 30 do 40 stopni. Szczególnie jest to istotne w przypadku prania poduszek w z pierza naturalnego. W takiej sytuacji najlepiej jest wybrać program do prania delikatnego lub ręcznego. Aby poduszki nie zbijały się w bębnie pralki ustaw niskie obroty wirowania. Możesz także włożyć do bębna pralki 3 piłki do tenisa. Podczas prania będą one rozbijały puch. Trik ten sprawdzi się również podczas prania kołdry oraz kurtek puchowych.

Wlej pół szklanki do komory na proszek do prania. Poduszki będą mięciutkie i pachnące

Do prania poduszek możesz wykorzystać te same triki, co do prania ręczników. Niezastąpiony w tym przypadku może okazać się ocet. Zwykły. biały ocet świetnie sprawdza się do prania. Posiada on właściwości przeciwbakteryjne, dzięki czemu zabija zarazki i odświeża prane tkaniny. Dodatkowo ocet zmiękcza materiał i usuwa brzydkie zapachy. Wszystkie te cechy rewelacyjnie sprawdzą się podczas prania poduszek. Wystarczy, że do komory na proszek do prania wlejesz pół szklanki białego octu i nastawisz pranie poduszek. Ocet wymieszany z wodą odpowiedni zadziała na włókna, a jego drażniący zapach powinien się wypłukać. Jeżeli jednak jesteś bardzo wrażliwy na zapach to do bębna pralki możesz wlać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. W ten sposób poduszki po praniu będą przepięknie pachniały. Uważaj, aby nie przesadzić z ilością olejku. Może on zostawić tłuste plamy, a zbyt mocny zapach będzie utrudniał zasypianie.

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Jak prawidłowo suszyć poduszki, by zachowały kształt?

Samo wypranie poduszek to dopiero połowa sukcesu. Równie istotne jest ich prawidłowe wysuszenie, które zapobiegnie zbijaniu się wypełnienia i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu stęchlizny. Jeśli posiadasz suszarkę bębnową, wybierz program do tkanin delikatnych i niską temperaturę. Podobnie jak w przypadku prania, wrzuć do bębna kilka piłeczek tenisowych – dzięki temu wsad pozostanie puszysty i równomiernie się wysuszy. Warto co jakiś czas zatrzymać suszenie i ręcznie roztrzepać poduszkę.

Najbezpieczniejszą i uniwersalną metodą jest jednak suszenie na świeżym powietrzu. Kluczowe jest, aby poduszkę położyć na płasko, na przykład na suszarce do ubrań, w przewiewnym i zacienionym miejscu. Unikaj wieszania jej za rogi, ponieważ mokre wypełnienie pod wpływem grawitacji opadnie na dół i zbije się w twardą grudę. Co kilka godzin obracaj poduszkę i energicznie nią potrząsaj, aby przywrócić jej sprężystość. Pamiętaj, że wkład musi być całkowicie suchy, zanim ponownie nałożysz poszewkę, w przeciwnym razie w środku może rozwinąć się pleśń.

Pranie poduszek z wypełnieniem syntetycznym – instrukcja

Poduszki z wypełnieniem syntetycznym, takim jak włókna poliestrowe czy silikonowe, są najpopularniejsze i najłatwiejsze w pielęgnacji, co czyni je idealnym wyborem dla alergików. Zanim jednak włożysz je do pralki, koniecznie sprawdź zalecenia producenta na metce. Zazwyczaj zaleca się pranie w temperaturze 30-40°C. Niektóre modele antyalergiczne można jednak prać nawet w 60°C, co pozwala skutecznie pozbyć się roztoczy. Zawsze wybieraj program do tkanin delikatnych i używaj płynu do prania zamiast proszku, który mógłby pozostawić trudne do wypłukania grudki we wkładzie.

Kluczowe jest unikanie intensywnego wirowania. Zbyt wysokie obroty mogą trwale zdeformować syntetyczne włókna i sprawić, że poduszka stanie się zbita i niewygodna. Ustaw wirowanie na najniższym możliwym poziomie, najlepiej nieprzekraczającym 400-600 obrotów na minutę, lub całkowicie z niego zrezygnuj, jeśli twoja pralka na to pozwala. Tutaj również sprawdzi się trik z piłeczkami tenisowymi, które w trakcie prania będą delikatnie rozbijać wypełnienie.

Jak prać poduszki z pianki memory lub lateksu?

Poduszki wykonane z pianki termoelastycznej (memory) lub lateksu wymagają zupełnie innego traktowania i pod żadnym pozorem nie wolno ich prać w pralce. Intensywne ruchy bębna i wirowanie mogą bezpowrotnie uszkodzić ich delikatną, porowatą strukturę, powodując rozerwanie materiału. W przypadku tego typu poduszek jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest czyszczenie ręczne lub punktowe usuwanie plam.

Jeśli twoja poduszka wymaga odświeżenia, przygotuj dużą miskę lub napełnij wannę letnią wodą z dodatkiem łagodnego detergentu w płynie. Zanurz w niej poduszkę i delikatnie ją ugniataj, pozwalając wodzie wniknąć w jej strukturę. Unikaj wykręcania i tarcia. Po wyczyszczeniu kilkukrotnie wypłucz poduszkę w czystej wodzie. Aby ją osuszyć, delikatnie odciśnij nadmiar wody, a następnie połóż ją na płasko na ręczniku w ciepłym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego słońca czy kaloryfera. Proces suszenia może potrwać nawet ponad 24 godziny, ale jest to jedyny sposób, by nie zniszczyć wkładu.