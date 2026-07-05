Polacy uwielbiają tak spędzać czas wolny. Zamiast samochodu wybierają rower

Rower to już nie tylko rekreacja: dla blisko połowy Polaków stał się sportem i ważnym elementem aktywnego stylu życia.

Aż 46% rodaków aktywnie pedałuje, a dla wielu to pasja, trening i sposób na szybkie przemieszczanie się przez cały rok.

Mimo to, aż 71% rowerzystów martwi się o bezpieczeństwo. Dowiedz się, co możesz zrobić, by cieszyć się jazdą bez obaw o wypadek czy kradzież

Aż 46% uprawia amatorsko bądź wyczynowo jakiś sport rowerowy. Jako sportowcy-amatorzy zadeklarowało się ponad 1/3 ankietowanych, natomiast prawie co 10. rowerzysta to wyczynowiec. Ponad jedna czwarta objętych badaniem osób została sprofilowana jako „rowerowi pasjonaci” lub „smart aktywni”.

Do „rowerowych pasjonatów” zaliczamy osoby, które traktują rower jako narzędzie treningu, pokonywania własnych granic i stawania się lepszą wersją siebie. Często trenują amatorsko lub wyczynowo, a jazda na rowerze jest bardzo ważnym elementem ich życia i źródłem dużej satysfakcji. Z kolei dla „smart aktywnych” liczy się głównie możliwość elastycznego przemieszczania się i docierania gdzieś szybciej, co daje im dodatkową satysfakcję i ładuje ich wewnętrzne baterie. Z rowerem nieraz nie rozstają się przez cały rok – to bardzo ważny punkt ich codzienności

– wyjaśnia Diana Rychter, menedżerka ds. badań rynkowych i analiz w Nationale-Nederlanden.

Dodatkowo 41% ankietowanych jest zdania, że aktywność związana z rowerem pozostanie ważna dla ich stylu życia i zdrowia w najbliższych latach.

Z kim, gdzie, kiedy?

Przede wszystkim jazda na rowerze jest dla Polaków formą rekreacji, jednak znaczna część rowerowej społeczności traktuje ten pojazd również jako narzędzie umożliwiające prowadzenie aktywnego stylu życia. Zdaniem 39% badanych najbardziej motywującą zachętą do jazdy na rowerze jest perspektywa posiadania lepszej formy fizycznej.

Polacy jeżdżą na rowerze przede wszystkim latem (96%) i wiosną (83%). Co dziesiąty ankietowany nie rozstaje się z rowerem przez cały rok, niezależnie od pory roku. Rowerowym przejażdżkom w sezonie towarzyszą również wypracowane indywidualnie rytuały. Co trzeci rowerzysta ma swoją ulubioną trasę, do której regularnie wraca, a co czwarty wsiada na rower o ulubionej porze dnia lub słucha muzyki i podcastów podczas jazdy.

Zdrowo, ale i bezpiecznie

Jednocześnie 71% uczestników badania zgodnie twierdzi, że – aby w pełni móc cieszyć się jazdą – ważne jest dla nich poczucie bezpieczeństwa. 69% wykazuje potrzebę posiadania pewności w zakresie finansowej pomocy w razie doświadczenia wypadku lub kradzieży pojazdu. Zdaniem 59% ankietowanych posiadanie ubezpieczenia zwiększyłoby spokój ich ducha. Rower cieszy się w Polsce nieustającą popularnością – zarówno wśród amatorskich czy wyczynowych sportowców, jak również pośród osób ceniących sobie wdrażanie elementów aktywnej rekreacji do swojego życia. Szczeremu zamiłowaniu Polaków do jazdy na rowerze towarzyszy jednocześnie świadomość w zakresie kształtowania zdrowych nawyków, ale też bezpieczeństwa. Jest ono dla nich istotne pod względem zachowania osobistego komfortu.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI na ogólnopolskiej grupie 1 083 Polaków w wieku od 18 lat w okresie 1-10 kwietnia 2026 roku w ramach badania „Polak na rowerze 2026” zrealizowanego na zlecenie Nationale-Nederlanden.

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