Zmieszaj dwa tanie składniki z kuchni i nałóż na fugi. Czarny osad w łazience zniknie od razu

Ciemny osad między kafelkami potrafi oszpecić nawet najładniejszą łazienkę.

Nie musisz od razu kupować silnych środków chemicznych. Rozwiązaniem jest sprawdzona, tania mieszanka przygotowana z dwóch popularnych składników.

Sprawdź, jak łatwo pozbyć się brudu z fug za pomocą prostego i ekologicznego triku.

Skąd się bierze czarny osad na fugach?

Spoiny między kafelkami w łazience bezustannie są narażone na działanie wody, resztek mydła i kosmetyków. Jeśli w pomieszczeniu brakuje odpowiedniej wentylacji, wilgoć nie ma szans na szybkie odparowanie. W takich warunkach błyskawicznie tworzą się mało estetyczne, ciemne ślady, a jasne fugi stają się szare lub wręcz czarne. Gdy zauważymy ten problem, często wpadamy w panikę, szukając mocnych specyfików. Tymczasem rozwiązaniem jest domowa pasta czyszcząca, którą łatwo zrobimy z tego, co akurat mamy pod ręką w kuchni.

Tak szybko wykonasz pastę na brudne fugi

Nie musisz wydawać pieniędzy na drogie preparaty, by odświeżyć przestrzeń między płytkami. Wystarczy sięgnąć po sodę oczyszczoną i wyciśnięty sok z cytryny. Połączenie tych dwóch składników daje rewelacyjną pastę czyszczącą o delikatnym działaniu ściernym. Jej zrobienie to kwestia chwili: sypiemy trochę sody i dolewamy powoli sok z cytryny, aż uzyskamy gęstą papkę. Tak przygotowaną mieszankę nakładamy na brudne fugi i zostawiamy w spokoju na kilkanaście minut. Kiedy pasta zadziała, bierzemy małą szczoteczkę i lekko szorujemy, a na koniec wszystko spłukujemy czystą wodą i dokładnie wycieramy.

Samo czyszczenie to nie wszystko, bo trzeba też zlikwidować powód gromadzenia się brudu. Kiedy wychodzisz z wanny lub spod prysznica, zawsze staraj się osuszyć płytki i regularnie wietrzyć całą łazienkę. Dzięki temu zapobiegniesz nadmiernemu odkładaniu się wody na powierzchniach. Proponowana metoda z użyciem sody i cytryny świetnie radzi sobie z typowymi, bieżącymi zabrudzeniami. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że w przypadku bardzo starych, mocno wżartych lub zniszczonych spoin, konieczne może być wezwanie specjalistów, a w skrajnych przypadkach – położenie nowych fug.

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