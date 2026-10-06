Koniec obławy w Małopolsce. 49-latek podejrzany o zabójstwo matki zatrzymany!

Finał poszukiwań w leśnym masywie

We wtorkowe popołudnie, około godziny 16:30, małopolska policja przekazała informację o zakończeniu poszukiwań 49-latka. Mężczyzna, podejrzewany o zabójstwo, został ujęty po trwającej kilka godzin akcji.

- Małopolscy policjanci około godziny 16 w masywie leśnym zatrzymali poszukiwanego 49-latka, podejrzewanego o zabójstwo. Mężczyzna zostanie przewieziony do KPP w Chrzanowie

- poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Makabryczne odkrycie w Zagórzu

Dramat rozegrał się we wtorek, 6 października. Około godziny 11:00 do służb w Chrzanowie wpłynęło zgłoszenie o odnalezieniu ciała w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Zwłoki 73-letniej kobiety znalazł jeden z jej krewnych. Ślady na ciele ofiary od początku wskazywały, że do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

We wcześniejszym komunikacie policja informowała:

- Dzisiaj, około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację, o znalezieniu zwłok 73-letniej kobiety, w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Ciało kobiety posiadało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Kobieta została znaleziona przez jednego z członków rodziny. Na miejscu prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora

- przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Obława na szeroką skalę

Głównym podejrzanym w sprawie od początku był 49-letni syn ofiary. Natychmiast po odkryciu zbrodni ogłoszono alarm dla funkcjonariuszy z Chrzanowa i rozpoczęto szeroko zakrojoną obławę. W poszukiwaniach mężczyzny brały udział znaczne siły, w tym przewodnicy z psami tropiącymi i policyjny śmigłowiec.

O zakresie działań mogliśmy przeczytać w policyjnym komunikacie:

- Ogłoszony został alarm dla chrzanowskich policjantów. Trwa obława za 49-letnim synem ofiary, który może mieć związek ze sprawą. W działaniach uczestniczą przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec.Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji, po kilku godzinach intensywnych poszukiwań, podejrzewany mężczyzna został zatrzymany. Teraz trafi do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności

- informowała Małopolska Policja.