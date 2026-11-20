Dziewczynka stanęła na linii ognia zamachowca. Po chwili padły strzały. Szokujące wideo

Dziecko szukało schronienia. Drzwi były zamknięte

Dramatyczne nagranie pojawiło się w internecie kilka dni po ataku. Film pokazuje zatłoczoną ul. Grodzką w Krakowie. Wśród przechodniów znajdują się rodziny z dziećmi. W pewnym momencie ludzie zaczynają w panice uciekać i szukać schronienia. Na chodniku zostaje mała dziewczynka.

Na filmie widać, jak przestraszone dziecko próbuje najpierw uciekać. Następnie dziewczynka podbiega do pobliskiego wejścia i chce schować się wewnątrz budynku. Drzwi okazują się jednak zamknięte.

W tym czasie ulicą przejeżdża samochód sprawcy. Napastnik oddaje strzały. Kule trafiają najpierw nawierzchnię przed dziewczynką, a potem ściany za jej plecami. To cud, że maluchowi nic się nie stało.

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Prokuratura: nagranie jest najpewniej autentyczne

Film jest już analizowany przez prokuraturę. Wstępna ocena wskazuje, że materiał pokazuje rzeczywisty przebieg wydarzeń, jednak formalna weryfikacja jeszcze się nie zakończyła.

– Jak wspominałem wcześniej, wiele wskazuje na to, że jest to prawdziwe nagranie. Całkowitą pewność będziemy mieli w momencie, gdy zestawimy je z pozostałymi nagraniami, ale na to potrzeba jeszcze czasu – przekazał w rozmowie z reporterem „SE” prok. Eryk Stasielak.

Śledczy dysponują dużą liczbą materiałów pochodzących z monitoringu miejskiego, prywatnych kamer, telefonów oraz innych urządzeń rejestrujących przebieg zamachu. Jednak jak sami przyznają, przed nimi nadal ogrom pracy.

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Śledczy szukają dziewczynki. Ważny apel prokuratury

Prokuratura chce ustalić tożsamość dziecka widocznego na filmie. Jeżeli dziewczynka zostanie odnaleziona, może otrzymać w śledztwie status osoby pokrzywdzonej.

– Jeśli jej tożsamość zostanie ustalona, to tak. Przesłuchiwani są świadkowie i staramy się dotrzeć do wszystkich – powiedział prok. Eryk Stasielak.

Status pokrzywdzonej pozwoliłby między innymi formalnie uwzględnić w postępowaniu zagrożenie, w jakim znalazło się dziecko. Konieczne jest jednak wcześniejsze potwierdzenie, kim jest dziewczynka oraz dokładne odtworzenie toru strzałów i zachowania sprawcy.

Śledczy proszą o kontakt osoby, które znajdowały się bezpośrednio na miejscu zamachu i mają konkretną wiedzę o jego przebiegu.

– Prosimy, żeby wszystkie osoby, które rzeczywiście były na miejscu i widziały to zdarzenie, zgłosiły się do nas. Chodzi o ludzi, którzy mają konkretną wiedzę do przekazania. Dotyczy to oczywiście również sytuacji z dzieckiem – powiedział prok. Eryk Stasielak w rozmowie z „Super Expressem”.

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Prokuratura nie bada zachowania osób, które uciekły

Nagranie wywołało w internecie także pytania o to, dlaczego dziecko pozostało samo na ulicy, kiedy dorośli szukali schronienia. Prokurator podkreśla jednak, że śledztwo nie jest prowadzone przeciwko osobom uciekającym przed strzałami. Ludzie znajdujący się na ul. Grodzkiej znaleźli się w skrajnie niebezpiecznej i dynamicznej sytuacji.

– To, że dziecko zostało, nie jest kierunkiem, w którym prowadzimy śledztwo. Oglądałem nagranie i na ten moment nie widzę żadnych podstaw do prowadzenia postępowania w tym zakresie – wyjaśnił prok. Eryk Stasielak.

Jak zaznaczył, znacznie łatwiej oceniać zachowanie ludzi, oglądając materiał w bezpiecznych warunkach, niż podejmować racjonalne decyzje w czasie rzeczywistego ostrzału.

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Krwawy zamach w Krakowie. Zginęło sześć osób

Do zamachu doszło 7 listopada w centrum Krakowa. Napastnik wjechał samochodem w rejon pełnego ludzi Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został obezwładniony przez policjantów, następnie zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

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