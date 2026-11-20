Cogiteon to nowoczesne centrum nauki i instytucja kultury Województwa Małopolskiego, w której nauka spotyka się z technologią, kreatywnością i wyobraźnią. To miejsce, w którym wiedzę zdobywa się poprzez działanie, eksperymentowanie i odkrywanie.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Na odwiedzających czeka wystawa stała „Człowiek i jego marzenia” z ponad 100 interaktywnymi eksponatami rozmieszczonymi w pięciu halach. To fascynująca podróż przez świat ludzkiego organizmu, społeczeństwa, przyrody, technologii i kreatywności.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

COGITEON TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ WYSTAWA

Nowoczesne Laboratoria Przyrody, Cząstek, Reakcji i Smaków oraz Pracownie Techniki i Innowacji zapraszają do samodzielnego eksperymentowania, odkrywania fascynujących zjawisk i rozwijania twórczych umiejętności. Tutaj teoria spotyka się z praktyką, a ciekawość prowadzi do niezwykłych odkryć.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Na najmłodszych czeka Akademia Dzieci, a na miłośników nowych doświadczeń wystawy czasowe, pokazy popularnonaukowe i inspirujące wydarzenia. Cogiteon oferuje również zajęcia dodatkowe z teatru, komiksu, tańca i matematyki, tworząc przestrzeń do rozwijania pasji i talentów.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Szukasz pomysłu na niezapomniany rodzinny dzień? Planujesz wycieczkę szkolną, która naprawdę zainteresuje uczniów? Przyjedź do nas!

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

COGITEON - WIĘCEJ NIŻ NAUKA.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteonul. Stefana Steca 1, Kraków

www.cogiteon.pl

www.facebook.com/cogiteon

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Artykuł Sponsorowany