Dwie osoby opuściły szpitale w środę – kobieta ze Szpitala Uniwersyteckiego i mężczyzna ze szpitala im. św. Jana Pawła II.

Sześcioro poszkodowanych nadal jest hospitalizowanych w pięciu krakowskich placówkach.

Zamach pochłonął sześć ofiar śmiertelnych, a kolejnych 15 osób zostało rannych.

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Kolejni poszkodowani wracają do domów

O wypisie kobiety poinformowało w środę wieczorem biuro wojewody małopolskiego. Pacjentka była leczona w Szpitalu Uniwersyteckim. Kilka godzin wcześniej szpital opuścił mężczyzna, który przebywał w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II.

Po tych dwóch wypisach w krakowskich lecznicach pozostało sześcioro rannych. Według informacji przekazanych przez biuro wojewody ich stan jest stabilny.

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Strzelanina w Krakowie

Do ataku doszło 7 listopada. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Napastnik zmarł później w szpitalu.

Tego samego dnia policjanci znaleźli w mieszkaniu mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego ojca, matki i siostry. Wszystkie trzy osoby miały rany postrzałowe.

Śledztwo dotyczące tych wydarzeń prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.