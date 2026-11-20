Kraków - dwa dni po zamachu.

Ciało trafi do rodziny lub gminy

Na początku tygodnia do prokuratury zgłosiła się osoba najbliższa zamachowcowi, która zadeklarowała chęć odebrania jego ciała. Początkowo śledczy zastrzegali jednak, że zwłoki nie zostaną wydane przed zakończeniem wszystkich niezbędnych badań.

W piątek prok. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, poinformował, że dodatkowe czynności zostały już wykonane.

Prokuratura planuje wydać ciało zamachowca w najbliższych dniach. Ma je odebrać osoba bliska albo inny uprawniony członek rodziny. Jeśli ostatecznie nikt się nie zgłosi, zwłoki zostaną przekazane gminie Kraków. Wówczas to na samorządzie będzie spoczywał obowiązek zorganizowania pochówku.

Wydanie ciała nie oznacza zakończenia badań dotyczących sprawcy. Śledczy wciąż oczekują na pełną pisemną opinię z sekcji zwłok oraz wyniki dodatkowych analiz.

Mają one odpowiedzieć między innymi na pytanie, czy 24-latek podczas zamachu znajdował się pod wpływem środków odurzających, leków albo innych substancji mogących oddziaływać na jego organizm.

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Ponad 100 strzałów w centrum Krakowa

Prokuratorzy zebrali łuski znalezione w samochodzie napastnika, na Rynku Głównym, w ogródkach kawiarnianych oraz w innych miejscach znajdujących się na trasie zamachu. Ich wstępna analiza wykazała, że sprawca oddał w centrum miasta ponad 100 strzałów.

– Dokładna liczba nadal jest weryfikowana – zastrzegł prok. Eryk Stasielak.

Śledczy muszą zestawić łuski z zabezpieczoną bronią, pociskami odnalezionymi na miejscu, śladami trafień oraz nagraniami monitoringu. Pozwoli to określić, gdzie i w jakich kierunkach zamachowiec strzelał.

Badania balistyczne mogą również pomóc w ustaleniu, z której broni oddano konkretne strzały i które z nich doprowadziły do śmierci lub obrażeń poszczególnych osób.

24-letni zamachowiec posiadał pozwolenie uprawniające go do dysponowania dziesięcioma sztukami broni palnej. Zarejestrował na siebie dwie:

karabin AR-15,

pistolet Glock.

Śledczy chcą wszechstronnie wyjaśnić, w jakich okolicznościach mężczyzna otrzymał pozwolenie. Prokuratura planuje przesłuchanie osób uczestniczących w procedurze, w tym lekarzy i psychologów.

– Na pewno chcemy wszechstronnie wyjaśnić kwestię posiadania broni palnej przez sprawcę. To jeden z wątków tego śledztwa – podkreślił prok. Eryk Stasielak.

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Tak dotarł na Rynek Główny

Według aktualnych ustaleń 24-latek wyjechał z Ostrowca Świętokrzyskiego i skierował się do Krakowa. Po drodze zatrzymał się w jednym miejscu.

Na podstawie monitoringu odtworzono późniejszą trasę samochodu. Zamachowiec miał wjechać do centrum od strony al. Juliusza Słowackiego. Następnie przejechał między innymi przez plac Biskupi.

Ulicą Szczepańską przedostał się na Rynek Główny. Na rogu Rynku oraz ulic Szczepańskiej i Sławkowskiej oddał pierwszy strzał. Śmiertelnie ranił obywatela Wielkiej Brytanii.

Później kontynuował jazdę i strzelał do przypadkowych osób znajdujących się w centrum miasta.

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Strzelał w kierunku dziewczynki! Apel prokuratury

Jednym z analizowanych materiałów jest 27-sekundowe nagranie z ul. Grodzkiej. Widać na nim dziewczynkę, która została na chodniku, gdy inni przechodnie uciekali przed strzałami.

Dziecko próbowało schować się w pobliskim budynku, ale drzwi były zamknięte. W tym czasie ulicą przejeżdżał samochód napastnika. Na filmie widać ślady uderzeń pocisków przed dziewczynką oraz za jej plecami.

Śledczy próbują odnaleźć dziewczynkę. Jeśli ustalą jej tożsamość, może ona otrzymać w postępowaniu status osoby pokrzywdzonej.

– Prosimy, żeby wszystkie osoby, które były na miejscu i widziały to zdarzenie, zgłosiły się do nas. Chodzi o ludzi, którzy mają konkretną wiedzę do przekazania – powiedział prok. Eryk Stasielak w rozmowie z „Super Expressem”.

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Sześć ofiar i 15 rannych

Do zamachu doszło 7 listopada. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem do centrum Krakowa, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się dwaj policjanci uczestniczący w obezwładnieniu napastnika.

Sprawca został postrzelony podczas policyjnej interwencji. Zmarł w szpitalu 9 listopada.

Tego samego dnia, w którym doszło do zamachu, policjanci weszli do mieszkania jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleźli tam ciała ojca, matki i siostry 24-latka. Cała trójka miała obrażenia postrzałowe.

Okoliczności ich śmierci są jednym z wątków prowadzonego postępowania.

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