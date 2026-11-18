Zabezpieczono nagrania z kamer nasobnych policjantów, którzy zatrzymali 24-letniego Michała Oksińskiego, a także otwarto sejf w jego mieszkaniu, znajdując w nim amunicję.

W aucie sprawcy znaleziono tłumik przymocowany do broni oraz ponad 100 łusek, co świadczy o dużej liczbie oddanych strzałów. Zabezpieczono również cztery telefony, z których jeden jest zablokowany.

Podczas zamachu w Krakowie Michał Oksiński używał dwóch karabinów AR-15, pistoletu Ruger i pistoletu Glock, posiadając setki sztuk amunicji. Wcześniej zamordował swoją rodzinę w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Śledztwo w sprawie zamachu w Krakowie. Porażająca liczba strzałów i arsenał w aucie sprawcy

Śledztwo w sprawie tragicznych wydarzeń z 7 listopada, kiedy to 24-letni Michał Oksiński zastrzelił w Krakowie sześć osób, a wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim brutalnie zamordował swoich rodziców i młodszą siostrę, nabiera tempa. Jak informuje portal Onet, prokuratorzy zyskali dostęp do kluczowych miejsc i przedmiotów należących do napastnika. Jednym z nich był sejf, który policjanci znaleźli w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie doszło do pierwszego etapu tej potwornej zbrodni.

Sejf został już otwarty przez biegłych. Jak przekazał w rozmowie z Onetem prokurator Eryk Stasielak, naczelnik małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, w środku znaleziono między innymi kolejną amunicję. Choć w skrytce znajdowały się także inne przedmioty, obecnie poddawane szczegółowej analizie, śledczy przyznają, że w sejfie nie odkryto niczego, co mogłoby wprost wskazywać na motywy działania 24-latka.

Kolejne przerażające odkrycia dotyczą samochodu, którym poruszał się zamachowiec. Oględziny pojazdu wykazały, że Michał Oksiński przygotował się na przerażającą rzeź. W aucie zabezpieczono ogromną ilość śladów. Prokuratorzy ujawnili, że w pojeździe znajdował się tłumik dokręcony do jednej ze sztuk broni, a także mnóstwo zużytych łusek, których liczba wskazuje na to, że sprawca oddał ponad 100 strzałów.

Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, szczegółowo wyliczył arsenał, jakim dysponował napastnik podczas zamachu na krakowskim Rynku Głównym. Zabezpieczono m.in. dwa karabiny AR-15 kalibru 5,56 mm, pistolet Ruger oraz pistolet Glock. Przy napastniku oraz w jego rzeczach znaleziono również zapas amunicji liczący co najmniej 500 sztuk.

W samochodzie zabezpieczono także cztery telefony komórkowe. Trzy z nich zostały już zbadane przez informatyków śledczych. Ostatni aparat, który rozładował się i automatycznie zablokował, wciąż czeka na otwarcie przez biegłych.

Kamery policyjne zarejestrowały moment zatrzymania

Ważnym dowodem w toczącym się postępowaniu są również nagrania z kamer nasobnych funkcjonariuszy, którzy brali udział w akcji zatrzymania zamachowca na Rynku Głównym. Prokuratura potwierdza, że obaj interweniujący policjanci mieli włączone urządzenia, a zabezpieczone nagrania wideo są obecnie drobiazgowo analizowane. Śledczy nie chcą jednak na tym etapie ujawniać, co dokładnie widać na filmach, aby nie zaszkodzić dobru śledztwa.

Dziewczynka stanęła na linii ognia zamachowca. Po chwili padły strzały!

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