Miała 53 lata, kochała sztukę i wychowywała czterech synów, w tym 11-letnich bliźniaków. Izabela W. przyjechała do Krakowa, by zaprezentować swoje obrazy. Dzień później znalazła się na Rynku Głównym, gdy uzbrojony napastnik zaczął strzelać do przypadkowych ludzi. Artystka zginęła, a jej przyjaciółka, która jej towarzyszyła, uniknęła obrażeń. Teraz w Chodzieży trwają przygotowania do ostatniego pożegnania malarki.

Dziennikarka „Super Expressu” ustaliła, że ostanie pożegnanie Izabeli rozpocznie się w piątek, 20 listopada o godzinie 10:30 w kościele Św. Floriana w Chodzieży.

Natomiast ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 11:40 z Kaplicy Górnej na Cmentarzu Parafialnym.

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Malarstwo było dla Izabeli W. czymś więcej niż zainteresowaniem. Artystka z Chodzieży połączyła pasję z pracą zawodową, a jej obrazy można było oglądać nie tylko w rodzinnym mieście, ale również w Poznaniu, Gdańsku, a nawet Wenecji.

W piątek, 6 listopada, swoje prace prezentowała w krakowskiej Galerii Clava. Przygotowała cykl kobiecych portretów, wykorzystując w nich farby akrylowe, olejne oraz prawdziwe złoto. Do Krakowa przyjechała razem z kilkoma przyjaciółkami. Piątkowy wieczór upłynął im pod znakiem sztuki i emocji związanych z wystawą. Następnego dnia kobiety postanowiły spędzić trochę czasu osobno i zwiedzić miasto. Nikt nie przypuszczał, że sobotni spacer zakończy się tragedią.

Strzały na Rynku Głównym. Izabela była wśród pierwszych ofiar

W sobotę, 7 listopada, po godz. 15 na krakowskim Rynku Głównym rozegrały się dramatyczne sceny. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem od strony ulicy Szczepańskiej i otworzył ogień z karabinka do przypadkowych przechodniów. Ludzie w panice szukali schronienia w pobliskich lokalach i bramach kamienic. Napastnik już na początku ataku ranił cztery osoby. Izabela W. znalazła się wśród jego pierwszych śmiertelnych ofiar.

Jak przekazał w rozmowie z „Super Expressem” burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, artystka nie była wtedy sama.

– Była na Rynku z przyjaciółką, ale druga kobieta nie została ranna – relacjonował samorządowiec.

„Wszędzie, gdzie się pojawiała, emanowała optymizmem”

Śmierć Izabeli W. wstrząsnęła Chodzieżą. Kobieta była rozpoznawalna dzięki swojej działalności artystycznej. Znał ją również burmistrz miasta, który w rozmowie z „Super Expressem” opowiedział, jaką osobą była na co dzień.

– Pani Iza była towarzyska, otwarta i radosna. Wszędzie, gdzie się pojawiała, emanowała optymizmem i pozytywną energią – wspomina Jacek Gursz.

Po śmierci malarki w internecie uruchomiono zbiórkę pieniędzy dla jej najbliższych. Izabela pozostawiła czterech synów. Dwaj są już dorośli, a najmłodsi to 11-letni bliźniacy.