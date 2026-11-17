Funkcjonariusze z Pleszewa prowadzą czynności wyjaśniające na drodze w Koźmińcu. Na miejscu doszło do śmiertelnego zdarzenia z udziałem dwóch osób, których pojazd znalazł się w przydrożnym rowie.

„Dziś świadek zgłosił, że w stojącym w rowie samochodzie znajdują się dwie osoby. Były nieprzytomne. Osoby te były reanimowane, jednak nie udało się przywrócić im czynności życiowych.”

- takie informacje przekazała w rozmowie z Radiem Eska Monika Kołaska pełniąca funkcję rzeczniczki pleszewskiej policji.

Śledczy potwierdzili już, że zmarli to mieszkańcy gminy Dobrzyca, 80-letni mężczyzna oraz 77-letnia kobieta. W tej chwili przyczyny ich zgonu oraz powód zjechania auta do rowu pozostają nieznane. Służby wciąż pracują nad ustaleniem szczegółowego przebiegu tego zdarzenia.