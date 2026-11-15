„Jeden drugiemu by nóż wbił w plecy!”. Na Maltańskim wyprowadzają się po cichu. Boją się sąsiadów?

Konsultacja: eitor
2026-11-15 15:01

Jedni nadal walczą, inni pakują dobytek i odchodzą. Na poznańskim Osiedlu Maltańskim dramat eksmisji ma także drugą, mniej znaną twarz. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na porozumienie, opowiadają o wyzwiskach, zerwanych znajomościach i przeprowadzkach w tajemnicy. - Ja się wyprowadzę po cichu - zapowiada jeden z nich.

Z drugiej strony - Osiedle Maltańskie

Wracamy na osiedle, z którego obrazy eksmisji obiegły Polskę. Policja, komornik, protestujący. W centrum wydarzeń Krzysztof Obst, który po ponad 30 latach stracił miejsce zamieszkania. Kilka tygodni później znów jest na Maltańskim. Nocuje w namiocie. - No teraz co mam zrobić? Zostałem bez domu - mówi. Zapytany, czy żałuje, że nie doszedł do porozumienia, odpowiada: - No żałuję, żałuję po prostu.

Nie wszyscy chcą jednak czekać na komornika.

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„Lepszy jest dach nad głową”

Romana Janicka mieszka tu od 14 lat. W domu stoją już spakowane rzeczy, nowe mieszkanie jest przygotowywane. Żal jej ogrodu.

- Szkoda winogrona, jabłoni, orzechu - wylicza. - Lepszy jest dach nad głową niż nie mieć nic - dodaje natychmiast.

Ewa Jaskulska już się wyprowadziła. Nie chce kolejnego publicznego wystąpienia. Opowiada o stresie i zerwanych znajomościach. Mówi też o osobach, które załatwiają nowe lokum, ale nie informują o tym sąsiadów. - I nie mówią nic, tylko po prostu się po cichu wyniosą, bo się boją - relacjonuje.

„Że ja sprzedałam ich”

Małgorzata Mieleszko spędziła na Maltańskim 21 lat. Początkowo również chciała walczyć. Dziś mieszka gdzie indziej. Nowy adres znają tylko zaufani znajomi.

- Różnie mnie wyzywali - opowiada. - Po co ja się mam denerwować, że ktoś mnie wyzywa od najgorszej, że ja sprzedałam ich, czy nie wiem. Przecież ja nikogo nie sprzedałam - zaznacza.

Kolejny rozmówca nie pokazuje twarzy. Ma już nowe miejsce dla rodziny, lecz datę przeprowadzki zachowuje dla siebie.

- A co, na ulicy mamy mieszkać jako rodzina? - pyta. - Ja się wyprowadzę po cichu. Wezmę przyczepkę z wypożyczalni, wstawię w nocy do garażu i się wyprowadzę. Tu ludzie są złośliwi, jeden drugiemu by nóż wbił w plecy - mówi.

Materiał "Super Expressu": Żyli tu od lat, a kuria sprzedała ich razem z domami. Teraz tracą dach nad głową. "Praktycznie jestem bezdomny"

Walka czy porozumienie?

Bronisława Waszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom, zapowiada dalszą walkę. - Nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie się wyprowadzali - jednocześnie zapewnia.

Anna Gramza z Komandorii, prowadzącej rozmowy z mieszkańcami w imieniu właściciela terenu, przekonuje, że ze wszystkimi chcą się porozumieć i nikogo nie zostawią w potrzebie. 

- Z każdą osobą chcemy się porozumieć. Jednak przedstawiciele stowarzyszenia osiedla maltańskiego namawiają  innych mieszkańców, żeby zostali i ludzie poddają się tym namowom. A do tych eksmisji wcale nie musiało dojść - mówi.

Na Maltańskim obok walki o pozostanie trwa więc walka o spokojne odejście. A Krzysztof nadal nocuje w namiocie. Kiedy była eksmisja otaczały go dziesiątki osób , teraz został sam. 

- Co mam zrobić, kiedy przyjdzie zima? - takie pytanie usłyszeliśmy, gdy już odchodziliśmy.

Zobacz przejmujący reportaż z Osiedla Maltańskiego w Poznaniu!

Tekst: Ernest Saj

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