Tragiczny pożar w Ostrowie. Prokuratura ujawnia tożsamość dwóch ofiar

Śledczy zidentyfikowali już osoby, które straciły życie podczas pożaru opuszczonego obiektu po dawnej szwalni przy ulicy Krzywej w Ostrowie Wielkopolskim. Okazało się, że zmarli to dwaj mężczyźni w kryzysie bezdomności mający 50 oraz 59 lat. Służby nadal badają jednak dokładne okoliczności pojawienia się płomieni.

„Celem wyjaśnienia okoliczności związanych z ujawnieniem zwłok dwóch mężczyzn w jednym z pustostanów na terenie Ostrowa Wielkopolskiego właściwa miejscowo prokuratura wszczęła postępowanie. W jego ramach pod nadzorem prokuratora dyżurnego, bezpośrednio na miejscu zdarzenia z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej i pożarnictwa, przeprowadzone zostały szczegółowe oględziny. To pozwoliło na ustalenie tożsamości obu mężczyzn. Są to nieposiadający stałego miejsca zamieszkania mężczyźni w wieku 50 i 59 lat” - przekazał w rozmowie z Radiem Eska Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Prokurator zaznaczył również, że zwłoki zabezpieczono w celu przeprowadzenia badań sekcyjnych, które dadzą odpowiedź na pytanie o bezpośrednią przyczynę zgonu. Zaplanowano je na poniedziałek, 16 listopada.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że obaj poszkodowani stworzyli sobie tymczasowe koczowisko na piętrze nieużywanego od wielu lat gmachu dawnej szwalni, podczas gdy źródło ognia zlokalizowano na parterze tego pustostanu.

Warto zaznaczyć, że od początku bieżącego roku strażacy interweniowali w tym miejscu z powodu ognia już po raz czwarty. Należąca do dawnej szwalni nieruchomość została w ostatnim czasie przeznaczona do sprzedaży.

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