Zatrzymania po zamachu w Krakowie. W ręce policji wpadł też 34-latek z gminy Masłów

Zatrzymania w Świętokrzyskiem po ataku Michała Oksińskiego

Sprawa ma bardzo silny wątek świętokrzyski, ponieważ sprawca krakowskiego zamachu, 24-letni Michał Oksiński, pochodził z Ostrowca Świętokrzyskiego. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała nowe informacje, z których wynika, że w tym samym regionie służby musiały podjąć interwencję wobec osób grożących powtórzeniem podobnego ataku.

Świętokrzyscy funkcjonariusze namierzyli i ujęli internautę publikującego w sieci groźne treści. Działania dotyczyły 34-letniego mieszkańca jednej z miejscowości w gminie Masłów. Mężczyzna 8 listopada 2026 roku na profilu lokalnego medium w portalu społecznościowym zamieszczał komentarze, w których publicznie chwalił terrorystyczną zbrodnię zabójstwa wielu osób w Krakowie oraz morderstwo trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim z 7 listopada 2026 roku, wyrażając w ten sposób poparcie dla działań zamachowca.

10 listopada prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut popełnienia przestępstwa pochwalania opisanych wyżej zbrodni. Podejrzany przyznał się do popełnienia tego czynu i złożył wyjaśnienia, w których m.in. potwierdził, że jest autorem wpisów. Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 5.000 zł i zakazu opuszczania kraju. Zarzucone podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - informuje Daniel Prokopowicz rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach

Groźby powtórzenia zamachu i odwołania do Andersa Breivika

Skala problemu w całym kraju jest bardzo poważna, co dokładnie obrazują ustalenia śledczych dotyczące profilu zatrzymanych osób i charakteru ich internetowej aktywności.

• Dane o zatrzymanych. W ręce służb wpadli wyłącznie mężczyźni mający od 15 do 38 lat, a grupa ta składa się z ośmiu Polaków i jednego obywatela Ukrainy, który został już objęty procedurą deportacyjną.

• Publikowane wiadomości. Autorzy komentarzy wychwalali sprawcę sobotniej tragedii i grozili kolejnymi atakami, przy czym część z nich wprost nawiązywała do Andersa Breivika oraz innych znanych terrorystów.

• Wyjaśnienia podejrzanych. Przesłuchani mężczyźni przyznają się do stawianych im zarzutów, a swoje zachowanie próbują usprawiedliwiać wypitym alkoholem, chęcią zyskania popularności lub nieprzemyślanym żartem.

CBZC namierza autorów wpisów. Jakie kary grożą za pochwalanie zamachu?

Funkcjonariusze zaznaczają, że traktują sprawę śmiertelnie poważnie niezależnie od tego, czy autor wpisu faktycznie planował atak, czy traktował groźby jako żart. Policjanci zwalczający cyberprzestępczość pełnią służbę przez całą dobę i natychmiast po wykryciu niepokojącej publikacji namierzają numer IP użytkownika. Następnie pod wskazany adres jedzie patrol, który rekwirował sprzęt komputerowy oraz telefony, a samego sprawcę doprowadza do prokuratury.

Osoby zatrzymane odpowiedzą między innymi za publiczne pochwalanie przestępstwa, a także za nawoływanie do morderstwa i szerzenie nienawiści. Za tego typu czyny sąd może wymierzyć surową karę bezwzględnego więzienia. Jednocześnie mundurowi apelują o rozwagę i przypominają, że bezrefleksyjne powielanie niezweryfikowanych doniesień w sieci prowadzi wyłącznie do eskalacji społecznej paniki.

W których regionach policja przeprowadziła akcje? Raporty przedstawione przez MSWiA oraz CBZC wskazują, że funkcjonariusze dokonywali zatrzymań na terenie sześciu województw.

• Województwo świętokrzyskie, gdzie działania wiązały się między innymi ze szczególnym nadzorem na terenie powiatów kieleckiego i ostrowieckiego.

• Obszar województwa małopolskiego.

• Teren województwa śląskiego.

• Obszar województwa lubelskiego.

• Teren województwa podlaskiego.

• Obszar województwa zachodniopomorskiego.

Z jakimi konsekwencjami prawnymi muszą liczyć się zatrzymani internauci? Śledczy dobierają kwalifikację prawną czynu na podstawie konkretnej zawartości opublikowanych komentarzy, takich jak chwalenie mordercy, grożenie kolejnym atakiem czy przywoływanie innych terrorystów, opierając się przy tym na konkretnych artykułach Kodeksu karnego.

Przepisy zawarte w art. 255 § 3 Kodeksu karnego dotyczą publicznego pochwalania przestępstwa.

• Kogo obejmuje ten przepis? Dotyczy on autorów komentarzy, którzy wyrażali aprobatę dla działań mordercy, chwalili sam zamach lub przedstawiali sprawcę w korzystnym świetle.

• Jakie są konsekwencje? Sąd może wymierzyć grzywnę sięgającą 180 stawek dziennych, ograniczenie wolności lub karę więzienia do jednego roku.

Z kolei art. 255 § 2 Kodeksu karnego odnosi się do publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni.

• Kogo obejmuje ten przepis? Stosuje się go wobec osób publikujących wpisy, które namawiały innych do przeprowadzenia ataków lub zawierały sugestie, iż „warto dokończyć to, co zaczął sprawca”.

• Jakie są konsekwencje? Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 3 lat.

Kolejną podstawą prawną jest art. 190 § 1 Kodeksu karnego, który reguluje kwestię groźby karalnej.

• Kogo obejmuje ten przepis? Odpowiadają z niego internauci, którzy w swoich postach zapowiadali samodzielne przeprowadzenie zamachu lub wyrządzenie krzywdy wskazanym osobom, jeśli słowa te wzbudziły realną obawę ich spełnienia.

• Jakie są konsekwencje? Taki czyn jest zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Ostatni z wykorzystywanych przepisów to art. 256 § 1a Kodeksu karnego, mówiący o propagowaniu ideologii wzywającej do stosowania przemocy.

• Kogo obejmuje ten przepis? Dotyczy on osób odwołujących się do znanych terrorystów, na przykład Andersa Breivika, oraz szerzących radykalne poglądy nakłaniające do agresji w sferze politycznej bądź społecznej.

• Jakie są konsekwencje? W tym przypadku kodeks przewiduje karę więzienia wynoszącą maksymalnie 3 lata.

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