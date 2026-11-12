Dramatyczna walka o życie niemowlaka. Maluch z Wielkopolski nie żyje

Ratownicy natychmiast rozpoczęli reanimację

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 11 listopada, w miejscowości Wojciechówka w powiecie kaliskim. Służby otrzymały zgłoszenie o zatrzymaniu krążenia u 9-miesięcznego niemowlęcia. Ze względu na wiek dziecka oraz powagę sytuacji uruchomiono znaczne siły ratunkowe.

Do Wojciechówki skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz trzy zastępy straży pożarnej. Na pomoc zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy rozpoczęli zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Walka o życie dziecka trwała, ale podejmowane działania nie przyniosły rezultatu.

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– Mimo podjętej akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka – przekazała mediom kom. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Lekarz stwierdził zgon 9-miesięcznego niemowlęcia. Śmigłowiec LPR nie zabrał dziecka do szpitala.

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Prokurator przyjechał na miejsce

O śmierci dziecka została natychmiast powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Kaliszu. Na miejsce przyjechał prokurator dyżurny, który nadzorował czynności wykonywane przez policjantów.

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce tragedii i rozpoczęli zbieranie informacji potrzebnych do ustalenia jej dokładnego przebiegu. Śledczy będą sprawdzali między innymi: kiedy zauważono, że dziecko nie oddycha oraz czy istniały wcześniejsze niepokojące objawy.

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Według wstępnych informacji śmierć niemowlęcia mogła nastąpić z przyczyn naturalnych.

Jest to jednak dopiero wstępna ocena. Dokładną przyczynę zgonu może wykazać sekcja zwłok oraz badania przeprowadzone przez biegłych z zakresu medycyny sądowej.