Śmierć po gali MMA. Ujawnili nowe szczegóły. Podejrzany 36-latek do wszystkiego się przyznał

eitor
2026-11-10 12:18

Są zarzuty po tragicznym incydencie, do którego doszło po gali MMA w Ostrowie Wielkopolskim. 51-letni mężczyzna został tam uderzony w twarz, a następnie runął na beton i zmarł w szpitalu. W tej sprawie śledczy postawili zarzuty 36-latkowi. Szczegóły w artykule na se.pl!

Skute dłonie mężczyzny za kratami. O zarzutach po tragicznej śmierci po gali MMA przeczytasz na SE.
Autor: Melnikov Dmitriy/ Shutterstock

Wracamy do wstrząsającej sprawy zgonu po gali MMA w Wielkopolsce. Pisaliśmy o niej w tym miejscu.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w nocy z soboty na niedzielę w pobliżu obiektu 3mk Arena w Ostrowie Wielkopolskim, tuż po zakończonej gali walk MMA. Z ustaleń śledczych wynika, że to właśnie wtedy 36-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego wymierzył 51-latkowi cios w twarz, co doprowadziło do jego tragicznego upadku i w rezultacie do zgonu. Podejrzany usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.

Jak wynika ze zgromadzonego materiału, podejrzany podszedł do pokrzywdzonego, uderzył go pięścią w twarz. Tym spowodował bezwładny upadek mężczyzny i uderzenie głową o podłoże. W następstwie tego upadku pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń ciała, które pomimo pomocy medycznej doprowadziły, około godziny drugiej nocy, do śmierci pokrzywdzonego. Bezpośrednio po zadanym ciosie sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Ustalenie tożsamości napastnika było efektem szeroko zakrojonych, wielotorowych działań policji pod nadzorem prokuratury. Dzięki tym czynnościom jeszcze tego samego dnia udało się zweryfikować, że sprawcą jest 36-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. Tym niemniej mężczyzna opuścił swoje miejsce zamieszkania oraz próbował wyjechać do innego miasta, gdzie w wyniku czynności podjętych w powiecie konińskim został zatrzymany -

- tak sprawę w rozmowie z Radiem Eska relacjonuje Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Przedstawiciel śledczych zaznacza również, że przeprowadzona sekcja zwłok wykazała śmierć 51-latka na skutek obrażeń powstałych podczas upadku na twarde podłoże.

Fakt popełnienia przestępstwa oraz jego przebieg zostały w pełni uprawdopodobnione zgromadzonymi dowodami. Kluczowe znaczenie dla odtwarzania przebiegu mają tutaj spójne zeznania świadków zdarzenia, a także wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok, które potwierdziły bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między uderzeniem, upadkiem, a niestety tragicznym skutkiem w postaci zgonu pokrzywdzonego -

- dodaje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Tragedia po gali MMA. Podejrzany przyznał się do winy

Przesłuchiwany 36-latek nie kwestionował swojej winy, a całe zachowanie tłumaczył wcześniej spożytym alkoholem. Oskarżyciel domaga się zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztu, a stosowny wniosek w tej sprawie trafił już do sądu.

Trwa dalsze śledztwo, a zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

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