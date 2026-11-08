Dramat po gali MMA. 51-latek nie żyje! Policja nie złapała sprawcy!

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim zabezpieczali odbywającą się w mieście galę. W pewnym momencie mundurowi otrzymali zgłoszenie o konieczności udzielenia pomocy medycznej pobitemu człowiekowi. W trakcie dalszych działań stróże prawa ustalili, że wcześniej między dwoma mężczyznami wywiązała się ostra sprzeczka, która zakończyła się rękoczynami.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z nich uderzył drugiego w twarz. W wyniku uderzenia pokrzywdzony przewrócił się i uderzył głową o betonowe podłoże. Policjanci, którzy zostali poproszeni przez osobę postronną o pomoc, niezwłocznie przystąpili do jej udzielenia. Na miejscu wezwano również zespół ratownictwa medycznego, którego ratownicy przyjęli dalsze czynności medyczne, następnie przetransportowali mężczyznę do szpitala. Niestety, mężczyzna zmarł” – przekazała w rozmowie z nami podkom. Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka ostrowskiej policji.

Dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają teraz śledczy pracujący pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono już ciało zmarłego do przeprowadzenia sekcji zwłok.

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