Miarka się przebrała! 25-letni Ukrainiec deportowany z Polski. Wiemy, co zrobił

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-11-06 12:07

Kolejna kradzież okazała się dla niego ostatnią. 25-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez policjantów w Kostrzynie (powiat poznański), gdy przyłapano go na kradzieży w jednej z drogerii. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna ma na koncie znacznie więcej podobnych występków i był już za nie wielokrotnie karany. Tym razem konsekwencje będą znacznie poważniejsze. Wszczęto procedurę deportacyjną.

Miarka się przebrała! 25-letni Ukrainiec deportowany z Polski. Wiemy, co zrobił
Autor: Policja Poznań/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło 28 października w Kostrzynie. Policjanci z miejscowego komisariatu otrzymali zgłoszenie o ujęciu sprawcy kradzieży w jednym ze sklepów drogeryjnych. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, wylegitymowali 25-letniego obywatela Ukrainy.

Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma na koncie liczne konflikty z prawem. Jak ustalili funkcjonariusze, wielokrotnie dopuszczał się kradzieży na terenie powiatu poznańskiego. Był za nie prawomocnie skazywany, a także odbywał już wyroki sądowe.

25-letni Ukrainiec deportowany z Polski. Jest decyzja

W związku z powtarzającymi się naruszeniami prawa policjanci zdecydowali o wszczęciu procedury deportacyjnej. Komendant Miejski Policji w Poznaniu skierował do Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej 25-latka do powrotu na Ukrainę.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Pod ich nadzorem opuści terytorium Polski.

Policjanci podkreślają, że wobec cudzoziemców, którzy notorycznie łamią polskie prawo, mogą być wyciągane poważne konsekwencje, włącznie z przymusowym powrotem do kraju pochodzenia.

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