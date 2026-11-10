Przerażające zarzuty wobec Ukrainki. Dzieci miały być odurzane lekami i oddawane pedofilom. Wyrok sądu zaskakuje

To fikcja i kłamstwa - tak Svitłana P. odniosła się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu do zarzutów, że urządziła swoim podopiecznym piekło na ziemi.

Choć przyznała, że czasami… biła dzieci, które były pod jej opieką, to całą resztę uznała za wielkie nieporozumienie. Svitłana jeszcze w Ukrainie stworzyła rodzinny dom dziecka. Po wybuchu wojny, trafiła z wszystkimi do Poznania. To tutaj dzieci poskarżyły się, że są ofiarami wyrachowanych tortur.

- Poniżała, zastraszała, zmuszała do wielogodzinnego stania w kącie czy jedzenia zepsutych pokarmów. Ograniczała im także dostęp do jedzenia, picia i toalety - mówiła na sali rozpraw prokurator Nina Tybinkowska-Sepsiak z Poznania.

To jeszcze nie wszystko: kobieta miała również bić dzieci krzakiem z kolcami, gałęziami, ale też tłuczkiem do mięsa. Miała wyrywać dzieciom włosy i do ust wkładać brudnego pampersa. Jeden z chłopców miał być bity po penisie i przywiązywany do drążka, pianina, a na talerzu do jedzenia miał podawaną… psią kupę.

Jakby tego było mało, kobieta miała też zapraszać do domu pedofilów i oddawać w ich ręce bezbronne dzieci. Dzieci miały być również faszerowane lekami, a budziły się obolałe i bez bielizny. Ukrainka sama również miała molestować dzieci, m.in. kazała się lizać po miejscach intymnych.

Śledczy w sprawie siatki pedofili prowadzili osobne postępowanie, ale ze względu na brak wykrycia sprawców, zostało ono umorzone.

W Sądzie Okręgowym zapadł właśnie wyrok w sprawie Svitłany P. Choć prokuratura chciała dla oskarżonej 15 lat więzienia, kobieta usłyszała wyrok - 8 miesięcy więzienia. Dlaczego? Dzieci powycofywały się z części zeznać, a choć zachowania oskarżonej były niedopuszczalne, to jednak nie tak drastyczne, jak opisano w akcie oskarżenia.

Dzieci na przykład nie były głodzone ani nie stały godzinami w kącie. Sąd uznał też, że nie ma podstaw do twierdzeń, że dzieci były wykorzystywane seksualnie.

Wyrok nie jest prawomocny.