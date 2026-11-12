Zamach w Krakowie i koniec żałoby. Tłumy oddały hołd ofiarom na Rynku Głównym

Łukasz Gibała, Karol Nawrocki i Donald Tusk uczcili pamięć ofiar. W Krakowie zakończyła się żałoba

Żałobę zarządził prezydent Krakowa Łukasz Gibała zaraz po sobotniej tragedii. Obowiązywała do północy 11 listopada. Przez ten czas flagi na miejskich budynkach były opuszczone do połowy masztu lub przepasane kirem. Żałobne flagi umieszczono również na tramwajach i autobusach.

Władze Krakowa odwołały wszystkie wydarzenia organizowane przez miasto i miejskie instytucje. W magistracie wyłożono księgę kondolencyjną, do której mogli wpisywać się mieszkańcy oraz odwiedzający Kraków.

Najważniejszym wydarzeniem tych dni był poniedziałkowy Marsz Ciszy. Wzięły w nim udział tłumy mieszkańców i turystów, a także prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz prezydent miasta Łukasz Gibała. Politycy zapalili znicze w trzech miejscach, gdzie zginęły ofiary zamachu: przy ulicy Sławkowskiej, Bazylice Mariackiej oraz Wieży Ratuszowej.

Kardynał Grzegorz Ryś poprowadził wspólną modlitwę „Ojcze nasz” i „Wieczny odpoczynek”. Na zakończenie pochodu trębacz wykonał melodię „The Sound of Silence”.

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Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Mieszkańcy wciąż palą znicze w miejscu tragedii

Również w środę wieczorem na Rynku Głównym pojawiało się wiele osób. Mimo padającego deszczu ludzie zatrzymywali się w ciszy, przynosili kwiaty i zapalali kolejne znicze. Było ich już tak dużo, że zajmowały nie tylko chodniki, ale także fragment ulicy.

Część mieszkańców odwiedzała te miejsca wielokrotnie. Pani Iwona przyszła ze świeczkami już trzeci raz. Tłumaczyła, że „tyle mogła zrobić dla tych biednych ludzi, którzy stracili tu życie”.

Jak poinformował krakowski magistrat, zakończenie żałoby odbyło się bez żadnych dodatkowych uroczystości.

Do tragedii doszło w sobotę, gdy 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Sześć osób zginęło, a 15 zostało rannych, wśród nich dwóch policjantów. Sprawca strzelaniny zmarł w poniedziałek w szpitalu.

Marsz Ciszy. https://t.co/ofiFKH8iFQ— Łukasz Gibała (@LukaszGibala) November 9, 2026