Pogoda daje znaki! Zostało Ci kilka dni, aby zrobić to z hortensjami. Bez tego za rok będziesz płakać nad pustymi badylami. Zimowanie hortensji na lepsze kwiaty w 2027 roku

Zbliżające się mrozy to ostatni dzwonek, by odpowiednio zabezpieczyć hortensje, szczególnie gdy temperatury spadają poniżej zera.

Pamiętaj, że hortensja ogrodowa i dębolistna są najbardziej wrażliwe – ich pąki łatwo przemarzają, co uniemożliwia kwitnienie w kolejnym sezonie.

Odkryj sprawdzone metody kopczykowania i okrywania agrowłókniną, które ochronią Twoje krzewy i zapewnią spektakularne kwiaty na wiosnę.

Jak przygotować krzewy hortensji na zimę?

Coraz niższe temperatury oraz coraz wyższe ryzyko opadów śniegu to znak, że czas rozpocząć przygotowania hortensji do nadchodzącej zimy. Ogrodnicy wskazują, że zabiegi te najlepiej wykonać, gdy pojawią się pierwsze przymrozki. Najbezpieczniej jest okrywać hortensje w drugiej połowie listopada. W ostatnich dniach temperatury w Polsce znacząco spadły, a to znak, że pora na zimowe okrycia.

Zanim zabierzesz się za okrywanie hortensji, sprawdź, które odmiany czego potrzebują. Najbardziej wrażliwa na mrozy jest hortensja ogrodowa. Kwitnie ona na ubiegłorocznych pędach, a to znaczy, że jak przemarznie, to nie zakwitnie. Również odmiany dębolistna oraz piłkowana słabo znoszą mrozy i opady śniegu. Najbardziej odporna jest hortensja bukietowa, która nie wymaga okrywania korony krzewu. W jej przypadku wystarczy zabieg kopczykowania.

Jak przygotować hortensje do zimy: kopczykowanie

Wszystkie odmiany hortensji warto kopczykować. Jego to zabieg, który chroni korzenie przed przemarzaniem i utratą wody. Kopczykowanie zapobiega suszy fizjologicznej, czyli niebezpiecznemu zjawisku, gdy rośliny nie są w stanie pobierać wody z gleby przez mróz. Do kopczykowania przygotuj wymieszany torf, skoszone liście oraz rozdrobnione szyszki. Taką masę rozsyp wokół korzenie każdego z krzewy. Kopczyk powinien mieć około 20 cm wysokości i szczelnie okrywać główny korzeń. Tak przygotowane zabezpieczenie sprawi, że hortensje nie przemarzną od gruntu. Dodatkowo dostęp do wody będzie poprawny, a poziom rozrostu chwastów ograniczony. Kopczyki możesz rozkopać wiosną, gdy miną ostaną przymrozki.

Jak przygotować hortensje do zimy: okrywanie

W przypadku hortensji ogrodowej, dębolistnej oraz piłkowanej ważne jest także okrywanie korony krzewu. Najlepiej sprawdza się do tego agrowłóknina, czyli specjalistyczny materiał ogrodniczy, który świetnie chroni przed niskimi temperaturami, wiatrem, a także opadami śniegu. Agrowłóknina nie ogranicza dostępu do promieni słonecznych oraz wody. W internecie można znaleźć sposoby na okrywanie hortensji plastikową folią lub folia bąbelkową, ale to zły pomysł. Wewnątrz krzewy zbiera się wilgoć i może pojawić się pleśń i grzyby. Na jeden krzewy hortensji powinna starczyć około 2 metry agrowłókniny. Zacznij okrywać krzewy od dołu, kierując się ku górze. Na koronie krzewu pamiętaj, by wykonać górne zapieczenie, aby śnieg nie wpadał do środka. Agrowłókninę zabezpiecz sznurkiem. Ważne, aby był na ona tyle mocno związany, by kopuła się nie rozpadła, ale by też nie uszkodzić rośliny.

Kopczyki i okrycia, choć niezbędne zimą, wymagają uwagi także wiosną. Nie spiesz się z ich usuwaniem – poczekaj, aż minie ryzyko ostatnich, wiosennych przymrozków, zazwyczaj do drugiej połowy kwietnia lub nawet początku maja, w zależności od regionu. Zbyt wczesne odkrycie roślin może narazić młode pędy na uszkodzenia. Rozbieraj okrycia stopniowo, w słoneczny, ale niezbyt wietrzny dzień, aby roślina mogła powoli przyzwyczaić się do zmieniających się warunków.