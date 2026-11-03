To już ten czas. Japoński ogrodnik radzi: zrób to z hortensjami, a wiosną badyle pokryją się kwiatami. Zimowanie hortensji

Japoński ogrodnik ujawnia kluczowe kroki do perfekcyjnego zimowania hortensji, zapewniając im bujne kwitnienie w przyszłym roku.

Dowiedz się, dlaczego kopczykowanie w listopadzie jest niezbędne dla wszystkich odmian, chroniąc korzenie przed mrozem i suszą fizjologiczną.

Sprawdź, jak prawidłowo zabezpieczyć hortensję ogrodową agrowłókniną i poznaj szczegóły, by Twoje krzewy bez szwanku przetrwały zimę.

Zrób to z hortensjami w listopadzie. Japoński ogrodnik wskazuje, jak zadbać o krzewy hortensji przed zimą

Hortensje to zdecydowanie najpopularniejsze krzewy ogrodnicze. Choć naturalnie pochodzą z Azji to bardzo dobrze rosną w naszym środowisku. Wiosną i latem zachwycają swoimi kulistymi kwiatami i zamieniają ogród w przepiękną przestrzeń. Hortensje wymagają odpowiedniego przygotowania do zimy. Przyjęło się, że odmianą hortensji, która potrzebuje specjalnego okrycia jest hortensja ogrodowa ponieważ kwitnie na ubiegłorocznych pędach. Faktycznie jest ona mniej odporna na działanie warunków atmosferycznych, ale nie znaczy to, że o hortensje bukietową nie trzeba w ogóle zadbać.

Japoński ogrodnik zdradził, że zarówno hortensja bukietowa, jak i ogrodowa wymagają kopczykowania przed zimą. Jest to ważny zabieg, który wspiera korzenia i zapobiega utracie wody. Kopczykowanie jest jednym z zabiegów chroniących przed suszą fizjologiczną. Przed nadejściem prawdziwych mrozów, tuż po kopczykowaniu, warto obficie podlać hortensje. Nawet w stanie spoczynku rośliny tracą wodę przez transpirację, a zamarznięta ziemia uniemożliwia jej pobieranie.

Specjaliści wskazują, że zabieg kopczykowania najlepiej przeprowadzić w listopadzie, gdy pojawiają się pierwsze przymrozki. Na początku trzeba usunąć spod krzewu organiczne śmieci, czyli zgniłe liście, chwasty oraz przekwitłe kwiatostany. Wokół korzeni hortensji rozsyp około 40 cm kopczyk składający się z ziemi ogrodowej, torfu oraz kompostu. Taka mieszanka świetnie rozgrzeje ziemię wokół korzeni i będzie ograniczał parowanie wody. Dodatkowo torf i korzenie delikatnie będą nawozić glebę, dzięki czemu wiosną hortensje lepiej rozpoczną sezon wegetacji.

Zimowanie hortensji. Jak przygotować hortensję ogrodową?

W przypadku hortensji bukietowej samo kopczykowanie wystarczy. Hortensja ogrodowa wymaga dodatkowego zabezpieczenia korony krzewy. Zabieg ten najlepiej wykonać w listopadzie, gdy temperatury spadną poniżej 10 st. Celsjusza, a nocami będą przymrozki. Zbyt wczesne okrycie hortensji może sprawić, że w okryciu dojdzie do przegrzania i pojawienia się wilgoci.

Do okrycia hortensji najlepiej wykorzystać agrowłókninę. Świetnie chroni ona przed zimnem i wiatrem, a jednocześnie przepuszcza wodę i promienie słoneczne. Na jeden krzewy hortensji powinna starczyć około 2 metry agrowłókniny. Zacznij okrywać krzewy od dołu, kierując się ku górze. Na koronie krzewu pamiętaj, by wykonać górne zapieczenie, aby śnieg nie wpadał do środka. Agrowłókninę zabezpiecz sznurkiem. Ważne, aby był na ona tyle mocno związany, by kopuła się nie rozpadła, ale by też nie uszkodzić rośliny.

Jeśli nie masz pod ręką agrowłókniny, istnieją inne skuteczne sposoby na ochronę korony hortensji ogrodowej. Możesz użyć grubych warstw słomy, gałązek iglastych (np. świerkowych), a nawet starych worków jutowych. Ważne jest, aby materiał był przewiewny i nie dopuszczał do gromadzenia się wilgoci, która mogłaby sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych. Pamiętaj, aby nie używać folii, która uniemożliwia cyrkulację powietrza.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie