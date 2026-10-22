Dokładnie przed tą datą musisz zrobić to z hortensjami w ogrodzie. Dzięki temu za ro zamiast pustych badyli będziesz mieć kuliste kwiaty. Hortensje jesienią

Twoje hortensje, choć zachwycają latem, potrzebują odpowiedniego przygotowania na zimę, aby kwitnąć obficie w kolejnym sezonie.

Hortensje ogrodowe i dębolistne są szczególnie wrażliwe na mrozy, a zbyt wczesne lub późne okrycie może zaszkodzić zamiast pomóc.

Sprawdź, kiedy dokładnie okrywać krzewy i jaką agrowłókninę wybrać, aby zapewnić im bezpieczną zimę i bujne kwitnienie bez uszkodzeń.

Zrób to z hortensjami w ogrodzie późną jesienią! Zasady zimowa krzewów

Wiele osób nie wyobraża sobie ogródka lub działki bez krzewów hortensji. Rośliny te przez długie miesiące w okresie wiosenno-letnim zachwycają swoimi ogromnymi kwiatami. W Polsce do najpopularniejszych odmian hortensji należą ogrodowa, bukietowa oraz dębolistna. Wszystkie te odmiany wymagają nieco innej pielęgnacji na jesień. W przypadku hortensji bukietowej nie trzeba jej dodatkowo odkrywać. Kwitnie ona na tegorocznych pędach i jest dość odporna na działanie mrozów. Korzenie hortensji bukietowej można jedynie okryć warstwą ściółki i wykonać kopczykowanie.

Nieco inaczej jest w przypadku hortensji ogrodowej i dębolistnej. Obie te odmiany wymagają specjalnego traktowania jesienią. Hortensja dębolistna jest bardzo wrażliwa na mrozy i bez prawidłowego okrycia może nie przetrwać zimy. Podobnie jest w przypadku hortensji ogrodowej. Gorzej znosi ona niskie temperatury oraz opady śniegu. Dodatkowo hortensja ogrodowa kwitnie na ubiegłorocznych pędach. Jeżeli one w zimę przemarzną, to krzew nie zakwitnie w kolejnym sezonie.

Przygotowanie hortensji do zimy nie jest trudne, ale wymaga pewnego wysiłku. Przede wszystkim hortensji nie należy okrywać zbyt wcześniej. Jeżeli temperatury w ciągu dnia przekraczają 10 st. Celsjusza, a nocami nie ma przymrozków to nie jest to czas okrywania hortensji. Zbyt wczesne rozłożenie okryć może spowodować, że pojawi się nadmierna wilgoć i choroby grzybowe. Eksperci wskazują, że najlepszym terminem na okrycie hortensji jest koniec listopada. Warto jednak śledzić prognozy. Okrycia należy rozstawić, gdy temperatury w ciągu dnia znacząco spadną, a nocami regularnie pojawiać się będą przymrozki?

Jak okrywać hortensje na zimę?

Najlepszym sposobem na ten zabieg jest agrowłóknina. To ogrodniczy materiał, który chroni rośliny przed niskimi temperaturami, śniegiem oraz wiatrem. Nie ogranicza on jednak dostępu do powietrza oraz promieni słonecznych. Na jeden rozwinięty krzew zazwyczaj potrzeba około 2 metrów agrowłókniny. Zabiegi okrywania zacznij od delikatnego owinięcia krzewu u podstawy i kieruj się ku górze. Na koronie krzewy wykonaj zabezpieczenie, aby śnieg nie przedostawał się do wewnątrz. Agrowłókninę zwiąż sznurkiem. Ważne, aby wiązanie nie było zbyt ciasne (może to uszkodzić krzew), ani zbyt luźne (jest ryzyko, że okrycie się rozpadnie przy silnym wietrze). Tak przygotowane okrycie pozostaw na całą zimę, aż do wiosny. Agrowłókninę zdejmuje się, gdy miną ostatnie przymrozki i temperatury będą stale dodatnie. To kluczowy moment na ocenę kondycji rośliny. Sprawdź, czy nie ma śladów pleśni, chorób grzybowych czy uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, które mogły schronić się pod okryciem. Po zdjęciu okryć możesz od razu rozpocząć wiosenne nawożenie hortensji.

Młode hortensje, szczególnie te posadzone w danym sezonie, są znacznie bardziej wrażliwe na mrozy niż ich starsze odpowiedniczki. Ich system korzeniowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i płytko osadzony w ziemi. W ich przypadku warto zastosować dodatkową warstwę ściółki (np. kory, trocin, suchych liści) u podstawy krzewu, nawet jeśli jest to odmiana bukietowa. To zapewni dodatkową izolację i ochroni delikatne korzenie przed przemarznięciem.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie

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