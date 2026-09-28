Obowiązkowy zabieg na hortensje, o którym zapomina 90 proc. osób. Bez tego w 2027 roku hortensja będzie pustym badylem. Zrób to teraz i zareaguj

Hortensje wymagają idealnego pH gleby dla zdrowia i kwitnienia; jego zaniedbanie prowadzi do chorób i osłabienia krzewów.

Wielu ogrodników pomija kluczowy pomiar kwasowości podłoża przed jesiennym nawożeniem, co uniemożliwia dobranie skutecznego preparatu.

Odkryj proste metody domowego pomiaru pH i dowiedz się, jaki nawóz zapewni Twoim hortensjom intensywny kolor i odporność na zimę!

Zanim zaczniesz nawozić hortensje zrób z nimi to. Lepiej dobierzesz nawóz

Hortensje to przepięknie, azjatyckie krzewy, które zdominowały polskie ogrody. Zachwycają ogromnymi, kulistymi kwiatami i kwitną nawet do wczesnej jesieni. Hortensje są jedna dosyć wymagające pod względem pielęgnacyjnym. Potrzebują dużo wody i bardzo źle znoszą suszę. Muszą być nawożone, a hortensje ogrodową należy okrywać przed zimą. Jesień w pielęgnacji hortensji to przede wszystkim koniec sezonu kwitnienie i początek przygotowań do zimy. W tym okresie wykonuje się ostatnie w sezonie nawożenie. Ma ono na celu wzmocnienie korzeni i pędów przed zimą, a także ochronę przed chorobami grzybowymi. Ważnym elementem pielęgnacji hortensji jest podłoże. Jak wiele innych krzewów kwitnących hortensje najlepiej rosną w lekko kwaśnym środowisku o pH na poziomie 4,5 do 6,5, w zależności od odmiany. Tylko w takim podłożu hortensje są w stanie swobodnie pobierać składniki odżywcze z gleby i utrzymywać intensywny kolor kwiatów. Zbyt wysokie pH i brak żelaza w glebie powoduje groźną chorobę, jaką jest chloroza liści. Jest to zaburzenie, w którym liście hortensji żółkną, mimo, że nerwy pozostają zielone. Prowadzi ona do coraz słabszego kwitnienia. Z kolei zbyt niskie pH gleby (poniżej 4) prowadzi do zahamowania rozwój krzewu i jego powolnego obumierania.

Wiele osób podczas uprawy hortensji nie sprawdza kwasowości podłoża. To błąd ponieważ właśnie ten zabieg pozwala dokładnie wybrać odpowiedni nawóz. Warto wiedzieć, że pH gleby może się zmieniać nawet w ciągu jednego sezonu i zawsze przed nawożeniem dobrze jest je sprawdzić. Jak to zrobić? Najlepszym i najdokładniejszym sposobem jest korzystanie z kwasomierza glebowego lub zestawu z płynem Helliga. Wystarczy pobrać próbkę ziemi, wymieszać z przygotowanym płynem wskaźnikowym i poczekać na wynik. W warunkach domowych najczęściej do określania kwasowości gleby służą papierki lakmusowe. Te same, których używaliśmy na lekcjach chemii. Wystarczy przygotować wodną zawiesinę z pobraną ziemią i zanurzyć w niej papierek. Powinien on lekko zmienić kolor, który porównuje się ze skalą. Niektórzy do orientacyjnego określania pH polecają także domowy test z octem. Dodaj próbkę ziemi do octu, jeżeli mieszanka zacznie musować to znak, że ziemia jest zasadowa. Sposób ten jest jednak mało precyzyjny i obarczony sporym ryzykiem błędu.

Aby pomiar pH gleby był jak najbardziej wiarygodny, unikaj kilku częstych błędów. Nie pobieraj próbki ziemi tuż po nawożeniu lub intensywnym podlewaniu, ponieważ może to zafałszować wynik. Zawsze pobieraj próbki z kilku miejsc wokół krzewu i z różnych głębokości (np. 5-10 cm i 20-30 cm), aby uzyskać uśredniony i reprezentatywny wynik, który lepiej odzwierciedla rzeczywiste warunki w strefie korzeniowej.

Czym nawozić hortensje jesienią na zbyt wysokie pH? Jak obniżyć zasadowość gleby?

Jeżeli gleba wokół hortensji jest zbyt zasadowa (powyżej 7) należy rozważyć jej zmianę. W takim przypadku zaleca się stosowanie nawozów, które delikatnie zmniejszają pH podłoża. Należy pamiętać, że jesienią ogranicza się nawożenie odżywkami bogatymi w azot. Należy wybierać te, które w swoim składzie mają pierwiastki wzmacniają układ rośliny. Są to między innymi potas i fosfor, które chronią odporność hortensji, ale nie wpływają na rozrost masy zielonej. W tym przypadku najlepszym nawozem będzie siarczan potasu. Nie zawiera on azotu, a także wzmacnia odporności roślin. Zawarta w nim siarka delikatnie obniża pH podłoża.

Czym nawozić hortensje jesienią na zbyt niskie pH?

Zbyt niskie pH podłoża zdarza się niezwykle rzadko. W skrajnych przypadkach zaleca się wtedy wapnowanie gleby, które wprowadza bardziej zasadowy odczyn. Zabiegu tego nie wykonuje się jesienią ponieważ może on sztucznie pobudzać rośliny. Dobrym pomysłem na podwyższenie pH gleby jest natomiast popiół drzewny. Dostarcza ona wiele cennych witamin i minerałów, które wzmacniają krzew, ale przy tym sprawia, że podłoże staje się bardziej zasadowe.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie