Hortensje bukietowe i ogrodowe już przestają się podobać? Teraz ten krzew Polacy masowo sadzą w ogrodach. Zbliża się jego sezon

Do tradycyjnej trójcy hortensji dołącza nowy gatunek – hortensja omszona, która może stać się kolejną królową polskich ogrodów.

Wyróżnia się ona aksamitnymi liśćmi i kwiatami, a co najważniejsze, jest zaskakująco łatwa w uprawie, preferując półcień i dobrze znosząc mrozy.

Sprawdź, jak prawidłowo posadzić i pielęgnować tę niezwykłą odmianę, aby uniknąć błędów i cieszyć się jej pięknem w Twoim ogrodzie!

Nowy gatunek hortensji w polskich ogrodach. Aksamitne liście i kwiaty

Do tej pory święta trójca w uprawie hortensji to odmiany: ogrodowa, bukietowa oraz pnąca. Gatunki te cieszą się w Polsce największą popularnością. Ogrodnicza moda wskazuje jednak, że pojawił się nowy kandydat to królowej polskich ogrodów. Hortensja omszona (Hydrangea aspera) nazywana także hortensją kosmatą to nieco mniej znana odmiana. Charakteryzuje się ona niewielkimi włosami gęsto porastającymi liście oraz kwiaty. Hortensja kosmata na wiosnę obsypuje kwiatami i podobnie jak inne gatunki nie jest wymagająca w pielęgnacji.

Jak uprawiać hortensję kosmatą w ogrodzie?

Hortensję omszoną sadzi się w dwóch terminach. Pierwszy z nich przypada na wiosnę, tuz po ustąpieniu zimowych przymrozków. Drugi termin jest jesienny i wypada we wrześniu oraz na początku października. Sadzenie hortensji omszałej jesienią jest wskazane z powodu tego, że krzew ten kwitnie na ubiegłorocznych pędach. Sadząc hortensje jesienią krzew ma wystarczająco dużo czasu, aby się ukorzenić i przygotować do zimy.

Gatunek hortensji kosmatej najlepiej rośnie w półcieniu, a nawet cieniu. Roślina ta nie najlepiej radzi sobie na mocno nasłonecznionych stanowiskach. Ostre promienie słoneczne mogą prowadzić do poparzenia liści i zahamowania rozwoju. Ważnym elementem pielęgnacji hortensji kosmatej jest podlewania. Krzew te bardzo lubi wilgoć i potrzebuje jej dosyć sporo. Latem należy ja regularnie podlewać i nie można doprowadzić do przesuszenia ziemi wokół krzewu. Podobnie, jak inne odmiany, hortensja kosmata lub lekko kwaśne podłoże. Jest ona stosunkowo odporna na mróz i nie zawsze wymaga okrywania na zimę. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, by agrowłókniną okrywać jedynie młode krzewy, lub gdy mróz jest siarczysty i utrzymuje się przed wiele dni.

Mimo że hortensja omszona uchodzi za stosunkowo łatwą w uprawie, istnieją pewne pułapki, których warto unikać. Jednym z częstszych błędów jest sadzenie jej w glebie o zbyt wysokim pH – pamiętaj, że preferuje ona lekko kwaśne podłoże. Zbyt suche stanowisko, zwłaszcza w upalne lato, szybko doprowadzi do więdnięcia liści, dlatego regularne podlewanie jest kluczowe. Unikaj również sadzenia jej w miejscach narażonych na silne, porywiste wiatry, które mogą uszkodzić jej delikatne, omszone liście i kwiatostany.

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