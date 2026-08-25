Myjesz psu zęby każdego dnia? Lekarka weterynarii wyjaśnia, czy to konieczne. Te psy są najbardziej narażone na problemy z uzębieniem

Płytka bakteryjna i kamień nazębny u psów to poważne zagrożenie, prowadzące do utraty zębów i obciążenia kluczowych organów.

Choć weterynarze często podkreślają wagę codziennego szczotkowania, znana lekarka weterynarii Dorota Sumińska prezentuje zaskakująco odmienne stanowisko.

Odkryj, co według ekspertki jest prawdziwym kluczem do zdrowia jamy ustnej psa i czy faktycznie musisz myć mu zęby każdego dnia.

Dlaczego dbanie o zęby psa jest ważne?

Podobnie jak u ludzi, na psich zębach gromadzi się płytka bakteryjna, która z czasem twardnieje, tworząc kamień nazębny. Nieleczony kamień prowadzi do zapalenia dziąseł, bólu, a nawet utraty zębów, co w konsekwencji może wpływać na ogólny stan zdrowia, obciążając serce, nerki czy wątrobę. Wielu weterynarzy przekonuje właścicieli psów, że dbanie o uzębienie czworonoga to podstawa codziennej pielęgnacji. Weterynarze podkreślają, że regularne kontrole stomatologiczne są równie ważne, jak codzienne szczotkowanie. Podczas wizyty lekarz oceni stan jamy ustnej, wskaże ewentualne problemy i, jeśli to konieczne, przeprowadzi profesjonalne czyszczenie zębów pod narkozą.

Mycie zębów psu. Jaką pastę i szczoteczkę wybrać?

Oczywiście nie każda pasta do zębów nadaje się dla psa. Bezwzględnie należy unikać past dla ludzi, które zawierają fluor i ksylitol – są one toksyczne dla zwierząt i mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Zawsze wybierajmy specjalistyczne pasty enzymatyczne dla psów, które są bezpieczne do połknięcia i skutecznie rozkładają płytkę nazębną. Najpierw pozwól psu polizać pastę z palca, następnie delikatnie przetrzyj mu zęby, stopniowo wydłużając czas i wprowadzając szczoteczkę. Zawsze nagradzaj swojego pupila smakołykiem lub pochwałą po każdej sesji, budując pozytywne skojarzenia z higieną jamy ustnej. A czy faktycznie psu trzeba myć zęby codziennie? Lekarka weterynarii, Dorota Sumińska ma nieco odmienne zdanie na ten temat.

Czy psu trzeba myć zęby? Lekarka weterynarii wyjaśnia, czy to konieczne

Dorota Sumińska prowadzi na Instagramie konto @suminska_zwierze_ci_sie, gdzie razem ze swoją córką rozmawia o zwierzętach. W jednym z dodanych przez siebie filmików weterynarka postanowiła odpowiedzieć na pytanie, które zadaje sobie wielu właścicieli czworonogów: czy psu trzeba myć zęby?

Psu nie trzeba myć zębów. Trzeba bardzo dbać o dietę psią. Trzeba na pewno zdejmować kamień, jeżeli się zrobi

- odpowiada Dorota Sumińka. Przy okazji weterynarz ma ważne przesłanie do ludzi.

I trzeba brać psy ze schroniska, a nie kupować rasy, na przykład brachycefaliczne, czy bardzo zminiaturyzowane, bo u tych psów kłopoty będą z zębami nawet, jeśli będziemy je myć.

- podsumowuje ekspertka.

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