Zrób to po wykopaniu pomidorów i ogórków. Przygotujesz glebę na następny sezon, a za rok plony będą bardziej obfite

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-25 10:29

Zbliża się koniec sezonu wegetacji roślin, a wraz z nim ostatnie zbiory na grządkach. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co potem. Co zrobić z pustą ziemią po wykopaniu krzaczków pomidorów i ogórków. Profesjonalni ogrodnicy wiedzą, że najskuteczniejszym sposobem na regenerację gleby jest poplon. Zrób to z ziemią po grządkach, a przygotujesz ją na kolejny sezon i sprawisz, że owocowanie z roku na rok będzie coraz bardziej obfite.

Pole facelii błękitnej w pełnym słońcu. O regeneracji gleby po pomidorach i ogórkach przeczytasz na SE.
Autor: Field Of Phacelia Tanacetifolia Flowers In Bloom/ Shutterstock
  • Koniec sezonu to kluczowy moment na regenerację gleby po pomidorach i ogórkach, by zapewnić obfite plony w przyszłym roku.
  • Po zbiorach usuń resztki roślin, spulchnij ziemię i zastosuj sprawdzony zabieg, który wzbogaci podłoże i ochroni przed chorobami.
  • Odkryj, jaki konkretny poplon zagwarantuje spektakularne zbiory i jak go wysiać, zanim nadejdą mrozy!

Co zrobić z krzewami pomidorów i ogórków po ostatnim owocowaniu?

Wielkimi krokami zbliża się jesień, a wraz z nią koniec sezonu wegetacji w ogrodzie. To czas ostatnich zbiorów i szykowania ogrodu do nadchodzącej zimy. Ostatnie owoce pomidorów oraz ogórków dojrzewają wraz z końcem września lub początkiem października. Po ich zebraniu należy rozpocząć odpowiednie zabiegi mające na celu regenerację podłoża. Wiele osób o tym zapomina, przez co gleba, z roku na rok, wydaje coraz słabsze plony i staje się bardziej jałowa.

Po ostatnim zbiorze pomidorów oraz ogórków należy pozbyć się z ziemi krzewów, opadłych owoców, a także systemów korzeniowych. W ten sposób ogranicza się rozwój grzybów i konsekwencji groźnych chorób. Zdrowe części roślin możesz wyrzucić na kompostownik. Chore i przegniłe pędy należy zutylizować, aby nie roznosiły one patogenów po całym ogrodzie. Podłoże po krzewach należy przekopać, aby napowietrzyć ziemię. Na tym etapie usuń z podłoże wszystkie resztki organiczne, takie jak korzenie. Gdy podłoże jest czyszczone i przygotowane możesz wysiać poplon.

Czym jest poplon i dlaczego warto go stosować?

Poplon to nic innego jak dodatkowy zasiew na glebie po skończonej uprawie jednego gatunku. Wyróżnia się poplon letni (po skończonym owocowaniu wczesnych roślin), a także poplon ozimy (nasiona wysiewa się jesienią, aby przezimowały zimę w gruncie). Poplon to polecany zabieg przez profesjonalistów. Wzbogaca on glebę w cenne składniki odżywcze, chroni przed utratą wody, a także ogranicza ryzyko rozmnażania się chwastów. System korzeniowy nasion wysiewanych na poplon rozluźnia i napowietrza glebę. Roślin wysiewanych na poplon nie hoduje się na zbiory, a właśnie jako element odżywienia i wzbogacenia gleby. 

Zrób to z ziemią po ogórkach i pomidorach, a zbiory za rok będą jeszcze bardziej obfite

Nie wszystkie rośliny nadają się na poplon. Dobór nasion na poplon powinien być zależny od potrzeb ziemi, a także roślin, jakie rosły w niej wcześniej. W przypadku pomidorów oraz ogórków często poleca się wysiew facelii błękitnej. W wiekszości przypadków roślina ta nie jest blisko spokrewniona z najczęściej uprawianymi warzywami, co znacząco ogranicza ryzyka przetrwania chorób w glebie. Szybko kiełkuje i dobrze przerasta podłoże korzeniami. Eksperci wskazują, że najlepiej jest ją wysiewać od razu po zwolnieniu grządki, gdy panują jeszcze odpowiednie warunki atmosferyczne. Facelia błękitna bowiem źle znosi silne mrozy i zamiera zimą zostawiając na powierzchni grządki naturalną ściółkę.  

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