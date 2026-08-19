Włóż 1 arkusz za pomidory, a zaczną dojrzewać niczym w konkursie na najdorodniejszego. Krzaki dosłownie zaczerwienią się od kulistych owoców. Dojrzewanie pomidorów w sierpniu

Rosnąca popularność uprawy pomidorów, zarówno w ogrodach, jak i na balkonach, często napotyka problem niedojrzewających owoców, głównie z powodu niewystarczającej ilości słońca.

Nie musisz już czekać na idealną pogodę – istnieje zaskakująco prosty i domowy sposób, by znacząco przyspieszyć proces dojrzewania pomidorów.

Sprawdź, jak jeden arkusz folii aluminiowej może sprawić, że Twoje pomidory zaczną czerwienić się w zaledwie 2 dni, bez konieczności inwestowania w drogie rozwiązania!

Dlaczego pomidory na krzaczkach nie chcą dojrzewać?

Uprawa pomidorów staje się coraz popularniejsza. Posiadacze przydomowych ogródków oraz działek z chęcią sadzą i uprawiają krzewy pomidorów w gruncie. Coraz większą popularnością cieszy się także pielęgnacja pomidorów w donicach na balkonie lub na tarasie. W tym przypadku profesjonalni hodowcy zalecą wybieranie odmian koktajlowych lub karłowych. To najpopularniejszych należą Maskotka, Bajaja oraz Vilma.

Częstym problemem w uprawie pomidorów jest zbyt wolne dojrzewanie owoców. Krągłe pomidory nie chcą się czerwienić i w skrajnych przypadkach zamiast dojrzewać zaczynają chorować i gnić. Najczęściej powodem takiego stanu rzeczy jest zbyt mała ilość słońca. Pomidory to owoce, które lubią promienie słoneczne i do prawidłowego wzrostu oraz dojrzewania potrzebują nawet 8 godzin słońca dziennie. Zaleca się stawianie pomidorów na nasłonecznionym stanowisku. Jedynie, w czasie największych upałów należy uważać, aby ostre słońce nie popaliło liści oraz owoców.

Weź 1 arkusz i zrób to. Pomidory zaczną dojrzewać w 2 dni

Jednym ze sposobów na szybsze dojrzewanie pomidorów, przy braku wystarczającej ilości promieni słonecznych jest domowe doświetlanie. Sposób ten świetnie sprawdzi się właśnie w przypadku pomidorów uprawianych w donicach. Nie musisz kupować żadnych lamp, czy specjalnym tkanin przyciągających promienie słoneczne. Wystarczy zwykła folia aluminiowa. Urwij kawałek folii o długości około 50 cm. Weź dwa patyczki do szaszłyków i nawiń na nie końcówki folii. Tak przygotowany maszt z folii aluminiowej wbij w doniczkę z pomidorami. Ważne, aby błyszcząca strona była skierowana do rośliny i na promienie słoneczne. Opcjonalnie możesz także położyć folię aluminiową wokół krzewów, aby odbijała ona prostopadłe światło.

Folia aluminiowa odbija promienie słoneczne doświetlając pomidory. W ten sposób mają one więcej światła i będą mogły dojrzewać. Sposób ten delikatnie doświetla i uznawany jest za bezpieczny w przypadku roślin hodowanych w donicach. Gdy jednak w prognozie zapowiadane są duże upały i wysokie promieniowanie, należy zdjąć folię, aby nie doprowadzić do poparzenia liści i owoców.

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