Japończycy zawsze dodają tę przyprawę do kawy. Działa świetnie na układ pokarmowy

Poznaj japoński sposób na kawę, która nie tylko urzeka korzennym aromatem, ale także aktywnie wspiera twój układ trawienny.

Ta przyprawa efektywnie stymuluje trawienie, jednak kluczowy jest wybór właściwego gatunku i ilości.

Sprawdź, jaki rodzaj przyprawy wybrać, jak go poprawnie stosować i kto powinien zachować szczególną ostrożność.

Dla wielu miłośników małej czarnej poranna kawa to coś więcej niż tylko szybkie pobudzenie. Część wybiera klasyczną czarną, inni sięgają po mleko czy cukier. Istnieje jednak nieskomplikowany patent, by nadać naparowi intrygujący, korzenny profil. Dodanie niewielkiej ilości mielonego cynamonu do filiżanki nie tylko wzbogaci smak, ale także może przynieść korzyści dla naszego układu trawiennego.

Dlaczego warto dodać cynamon do kawy?

Od wieków cynamon znajduje zastosowanie daleko wykraczające poza kulinaria. Jego skład obfituje w związki bioaktywne, w tym aldehyd cynamonowy, który wykazuje pozytywny wpływ na układ pokarmowy i tempo metabolizmu. Dzięki lekko rozgrzewającemu działaniu stymuluje wydzielanie soków żołądkowych, ułatwiając sprawne trawienie posiłków. Należy jednak pamiętać, że sam napój z przyprawą nie jest magicznym sposobem na idealną sylwetkę, ale stanowi wartościowy element modyfikacji codziennych nawyków.

Jaki rodzaj cynamonu jest najlepszy?

Zdecydowanie warto sięgać po cynamon cejloński, charakteryzujący się niższą zawartością kumaryny w porównaniu do powszechnie dostępnej odmiany cassia. Ma to kluczowe znaczenie przy regularnym dodawaniu przyprawy do kawy. Należy również zachować umiar – optymalnie jest rozpocząć od małej szczypty. Wsypywanie cynamonu do świeżo zaparzonej, gorącej kawy pozwala w pełni wydobyć jej aromat. Co ciekawe, korzenny posmak często zastępuje potrzebę dodatkowego słodzenia, pomagając w ograniczeniu cukru w diecie.

Dla kogo kawa z cynamonem nie jest wskazana?

Choć kawa z dodatkiem cynamonu stanowi łatwy sposób na urozmaicenie smaku i może poprawiać komfort trawienny, nie należy jej postrzegać jako cudownego środka odchudzającego. Zbyt duża ilość tej przyprawy może wywołać negatywne skutki zdrowotne. Szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży, a także pacjenci zmagający się z refluksem, schorzeniami żołądka czy przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przy czym bezpieczna dzienna porcja nie powinna przekraczać jednej łyżeczki.

Cynamon. Jakie ma właściwości? Jaką ma wartość kulinarną?

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