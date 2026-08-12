Masz dość pękających pomidorów na krzakach? Ten jeden prosty zabieg rozwiązuje problem

Problemy z pękaniem pomidorów to zazwyczaj efekt nagłych wahań wilgotności gleby i niesprzyjającej aury.

Aby temu zaradzić, konieczna jest systematyczna pielęgnacja krzewów.

Gdy zauważysz pierwsze uszkodzenia, warto natychmiast działać. Odpowiednie kroki pozwolą uratować resztę uprawy.

Skąd biorą się pęknięcia na pomidorach?

Głównym winowajcą są gwałtowne zmiany w nawodnieniu podłoża. Gdy po kilku suchych dniach rośliny otrzymają potężną dawkę wody, owoce gwałtownie pęcznieją. Skórka często nie wytrzymuje takiego ciśnienia i po prostu pęka. Niekorzystnie działają też ekstremalne upały, rzęsiste ulewy, skoki temperatur oraz błędy w nawadnianiu. Niekiedy katastrofa nadchodzi błyskawicznie. Jednego dnia plony prezentują się znakomicie, a nazajutrz pokrywają się brzydkimi rysami.

Klucz do sukcesu: systematyczne podlewanie pomidorów

Najważniejsza w uprawie jest regularność nawadniania. Absolutnie nie wolno dopuszczać do całkowitego przesuszenia gleby, by potem ratować sytuację prawdziwym potopem. Zdecydowanie skuteczniejsze jest dostarczanie mniejszych porcji wody, ale w równych odstępach czasu. Podczas fali gorąca trzeba oczywiście baczniej obserwować stan wilgotności. Świetnym rozwiązaniem okazuje się ściółkowanie, używając do tego np. słomy, skoszonej trawy lub specjalnych mat. Taka warstwa hamuje parowanie i gwarantuje korzeniom stabilniejsze środowisko.

Co zrobić z pękniętym pomidorem? Nie czekaj, aż spadnie

Jeśli zauważysz poważnie uszkodzony owoc, od razu go zerwij. Nie ma sensu zwlekać, aż sam opadnie na ziemię. Takie otwarte rany to zaproszenie dla pleśni i bakterii, które błyskawicznie zniszczą pomidora. Nie oznacza to jednak, że każda ryska dyskwalifikuje plon. Jeżeli uszkodzenie jest małe, a owoc wygląda zdrowo, można go zjeść, byle jak najszybciej. Zawsze warto go jednak dokładnie skontrolować przed spożyciem.

Prosty trik, dzięki któremu pomidory przestaną pękać

Skuteczną metodą jest również obrywanie zaschniętych i dolnych liści, a także tych porażonych chorobami, oraz tzw. "wilków" - bocznych pędów wyrastających z kątów liści. Zbyt gęsta zielona masa niepotrzebnie kradnie soki, które powinny trafiać do owoców. Pamiętaj jednak o umiarze - krzak bez liści nie wykarmi plonów. Ważny jest stały monitoring uprawy. Szybki przegląd roślin potrafi zapobiec późniejszym frustracjom. Pojawienie się uszkodzeń traktuj jako znak ostrzegawczy i zrewiduj swoje metody pielęgnacji.

Pękanie owoców to rzadko kiedy przypadek. Zazwyczaj to odpowiedź rośliny na gwałtowny stres, najczęściej związany z wilgotnością ziemi. Systematyczność w podlewaniu, zastosowanie ściółki oraz bieżące usuwanie uszkodzonych pomidorów i zbędnych pędów to klucz do zminimalizowania tego uporczywego zjawiska.

Beszamel: Pomidory – dlaczego są takie zdrowe?

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