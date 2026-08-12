Fani Harrego Pottera już zacierają ręce! Wyjątkowa gratka z okazji 25. rocznicy premiery filmu

Ten szczegółowy model w skali Minifigurek pozwala fanom odtworzyć kultowe sceny z londyńskiej siedziby władz brytyjskiej społeczności czarodziejów. Podróż rozpoczyna się na ulicach Londynu, gdzie znajduje się scena uliczna z Dziurawym Kotłem – po raz pierwszy przedstawionym w skali minifigurek – przejście prowadzące na Ulicę Pokątną, stacja metra oraz słynna czerwona budka telefoniczna z magiczną funkcją, która przenosi odwiedzających do znajdującego się pod ziemią Ministerstwa Magii™.

Tam fani mogą odkrywać liczne ukryte smaczki, a także gabinety Artura Weasleya i Dolores Umbridge oraz salę sądową, w której Harry staje przed sądem. Schodząc o poziom niżej, do Sali Przepowiedni, konstruktorzy mogą ożywić kultowe sceny dzięki funkcjom interaktywnym, w tym zapadającym się półkom.

Aby odtworzyć te magiczne chwile, zestaw zawiera 14 minifigurek, w tym Hermionę Granger™, Rona Weasleya™, Lorda Voldemorta™ oraz Arabellę Figg, która po raz pierwszy pojawia się w formie minifigurki. W zestawie znajduje się również zupełnie nowy element – Patronus™

Kingsleya Shacklebolta w postaci rysia, magiczny strażnik, który odegrał kluczową rolę w przekazywaniu wiadomości między Ministerstwem Magii™ a Zakonem Feniksa™.

Zestaw LEGO Harry Potter™ Ministerstwo Magii™ – Edycja kolekcjonerska (76476) będzie dostępny w ramach wcześniejszego dostępu dla członków LEGO® Insiders* od 29 sierpnia 2026 r., a dla wszystkich od 1 września 2026 r. w cenie detalicznej 1 849,99 zł za pośrednictwem LEGO.com/MinistryofMagic oraz w każdym LEGO Store.