Zapodaj dokładnie 4 krople tego płynu do marniejącej sansewierii. Liście znów staną na baczność, a sansewieria zacznie błyskawicznie rosnąć. Odżywka ratująca język teściowej

Mimo że sansewieria to królowa oczyszczania powietrza, jej prosta pielęgnacja kryje pułapki, które mogą zahamować rozwój i sprawić, że roślina zacznie marnieć.

Odkryj dwa proste, domowe sekrety – odżywczą żelatynę i ratunkową jodynę – które sprawią, że roślina odzyska witalność, wzmocni się i bujnie urośnie.

Sprawdź, jak stosować te składniki, aby sansewieria wypuściła nowe liście jeszcze w tym miesiącu i na zawsze zapomnij o jej marnieniu!

Zapodaj 1 łyżkę do sansewierii, a roślina zacznie lepiej rosnąć. Nowe liście pojawią się jeszcze w tym miesiącu

To jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Obok storczyków i zamiokulkasów to właśnie sansewieria najczęściej wybierana jest do domów. Cenią ją przede wszystkim mieszkańcy dużych miast ponieważ bardzo dobrze oczyszcza ona powietrze z toksyn. NASA umieściła sansewierię na liście 18 roślin, które najlepiej oczyszczają powietrze.

Sansewieria to kwiat prosty w pielęgnacji. Dobrze znosi czasowe przestoje w podlewaniu i podobnie, jak w przypadku zamiokulkasa, bardziej niebezpieczne jest jej przelanie. Sansewierię należy podlewać, gdy podłoże jest już całkowicie suche. Nadmiar wody zawsze trzeba odlać ponieważ grozi ono gniciem korzeni. W takiej sytuacji jedynym ratunkiem dla rośliny może być przesadzenie do nowej ziemi. Sansewieria potrzebuje luźnego i przepuszczalnego podłoża. Najlepiej sprawdzi się gotowa mieszanka do kaktusów oraz sukulentów. Dobrze sprawdzi się także piasek lub perlit. Doniczka powinna być umieszczona na stanowisku z rozproszonym światłem.

Nawożenie wężownicy pomaga jej utrzymać dobrą kondycję i wspiera, gdy roślina zaczyna marnieć. Świetnym sposobem na szybkie nawożenie sansewierii jest żelatyna. Dostarcza ona między innymi azot, który szybko się wypłukuje z ziemi doniczkowej. Dodatkowo żelatyna wspomaga regenerację, wzmacnia całą roślinę, a także chroni przed atakami szkodników. Wystarczy, że wymieszasz 1 łyżkę żelatyny w połowie szklanki z ciepłą wodą, a następnie dodasz kolejny 3 szklanki wody. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj sansewierię raz w miesiącu. Roślina szybko się zazieleni, a nowe liście będą pojawiały się regularnie.

Dodaj 4 krople, a sansewieria będzie pięknie rosła. Regeneracja wężownicy

W okresie letnim bardzo łatwo o błędy pielęgnacyjne. W przypadku sansewierii największym zagrożeniem jest gnicie korzeni. Raz na jakiś czas możesz stosować jodynę do sansewierii. Środek świetnie wzmocni kwiat i zadziała dezynfekująco. Jodyna do kwiatów usuwa pleśń i zgniliznę korzeni. Dodaj 4 krople jodyny do 2 litrów wody i delikatnie podlej sansewierię. Pamiętaj, że jest to zabieg ratunkowy, nie od stosowania za każdym razem. Podlewaj wyłączenie ziemię wokół korzeni i unikaj moczenia liści. Stosuj ten zabieg za każdym razem, gdy sansewieria zaczyna marnieć i pojawiło się ryzyko pleśni.

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