W czasie upałów włóż to warzywo do doniczki z sansewierią. Roślina natychmiastowo zacznie wypuszczać nowe liście i przestanie marnieć. Sansewieria Ci podziękuje i będzie lepiej rosła

Sansewieria, choć znana z odporności, latem często pada ofiarą nadmiernego podlewania, co sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów w doniczce.

Jeden prosty składnik z kuchni – ząbek czosnku – działa jak naturalny antybiotyk, chroniąc roślinę przed chorobami i szkodnikami.

Włóż go do doniczki, a sansewieria będzie bujnie rosła, wzmocniona i zabezpieczona przed problemami typowymi dla upałów.

Odkryj, jak prawidłowo zastosować ten domowy trik i zapewnij swojej roślinie optymalne warunki przez całe lato!

Włóż to do sansewierii, a będzie bujnie rosła nawet w czasie upałów

Kiedyś był to kwiat typowo biurowy. Chętnie ustawiano go w sekretariatach, urzędach czy innych biurach. Sansewieria dobrze znosi czasowe przestoje w podlewaniu i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, dzięki czemu nie trzeba o nią codziennie dbać. Obecnie sansewieria zyskuje coraz większą popularność jako kwiat doniczkowy. Ceniona jest przede wszystkim z uwagi na swoje minimalistyczne, okazałe liście. Naturalnie roślina ta pochodzi z suchych terenów dlatego też upały nie są dla niej najbardziej niebezpieczne. Nie znaczy to jednak, że letnia i gorąca pogoda nie niesie ze sobą pewnych zagrożeń dla tej rośliny.

Upały to nie tylko wysokie temperatury i słońce, ale też często nadmierna wilgotność. Zarówno ta w powietrzu, jak i glebowa. Burze i parne powietrze mogą prowadzić do rozwoju wysokiej wilgotności w pomieszczeniach. Dodatkowo latem wiele osób popełnia podstawowy błąd w pielęgnacji sansewierii i zaczyna ją nadmiernie podlewać. W takiej sytuacji bardzo łatwo o przelanie i pojawienie się pleśni. W czasie upałów sansewierię należy podlewać średnio co dwa tygodnie, gdy podłoże jest już całkowicie wyschnięte. Zawsze trzeba również odlewać wodę z podstawki.

Nadmiar wody w doniczce sansewierii sprzyja rozwojowi pleśni i zarodników grzybów. To bardzo niebezpieczna sytuacja dla roślin doniczkowych. Eksperci zalecają, aby w momentach nadmiernej wilgotności włożyć do doniczki z sansewierią jeden ząbek czosnku.

Jak działa czosnek na sansewierię?

Czosnek dla kwiatów doniczkowych działa niczym naturalny antybiotyk. Warzywo to słynie z właściwości bakterio i grzybobójczych. Usuwa zarodniki pleśni i grzybów, dzięki czemu pozostawia ziemię doniczkową zdrowszą. Chroni przed gniciem korzeniem i pojawianiem się szkodników, taki jak ziemiórki. Czosnek dodatkowo pobudza sansewierię do lepszego wzrostu i sprawia, że przestaje marnieć. Wystarczy, że włożysz jeden obrany ząbek czosnku do doniczki. Raz na dwa tygodnie wymieniaj go na świeży. W przypadku, gdy na powierzchni doniczki pojawiła się pleśń możesz przygotować napar. Do garnka wlej 0,5 litra wody i dodaj 5 ząbków czosnku. Zagotuj wywar, a następnie całość zmiksuj i gdy ostygnie wlej do doniczki.

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